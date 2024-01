Candidato sindaco, a Carpi la sfida del centrosinistra passa dalle Primarie

Di fronte alla mancanza di un candidato unitario in casa Pd, a Carpi saranno le primarie per scegliere il candidato Sindaco della coalizione di centro sinistra. Primarie che si svolgeranno domenica 3 marzo: la decisione è stata presa, ieri sera, nel corso dell’incontro tra il Partito Democratico e le forze alleate Carpi Comune, Verdi, Carpi 2.0, Laboratorio Carpi, Articolo 1/Sinistra Italiana, Italia Viva, +Europa.

Sino a oggi, ad aver reso pubblica la propria volontà di candidarsi, sono Riccardo Righi, architetto e attuale assessore a Urbanistica, Ambiente e Smart City del Comune, e Giovanni Taurasi, storico, divulgatore, dipendente della Regione Emilia-Romagna. Fino a sabato, tuttavia, le forze alleate potranno proporre altri candidati: a quel punto sarà sottoscritto il Regolamento per le Primarie, in via di definizione.

“Queste Primarie - commenta Daniela Depietri, Segretaria del Partito Democratico di Carpi - rappresenteranno una grande occasione di partecipazione, confronto e mobilitazione, che renderanno più forte e credibile la proposta del candidato che verrà scelto dalle cittadine e dai cittadini. La democrazia, il dibattito delle idee, la discussione aperta e matura sulle proposte sono alla base di una comunità matura, che voglia crescere e cogliere senza paura le opportunità del futuro. Vivremo queste Primarie come un momento elettrizzante, in cui tante energie, anche nuove, potranno prendere parola e far sentire la propria voce e le proprie istanze: è il bello della democrazia, quella democrazia che dà il nome al nostro partito”.