Primarie del centrosinistra a Carpi, al voto la prima domenica di marzo

Dopo la certificazione delle firme, la campagna di Riccardo Righi e Giovanni Taurasi per le primarie del centrosinistra a Carpi entra nel vivo. Sono previsti due i dibattiti che vedranno i candidati confrontarsi pubblicamente davanti ai cittadini: lunedì 12 e lunedì 26 febbraio. Il primo, lunedì 12, si chiamerà ‘La Carpi che vogliamo’, e si svolgerà presso il cinema Space City, in viale dell’Industria n°9, alle ore 20.30.

Inoltre, grazie al grande sforzo di tutti i volontari della coalizione – che riunisce Partito Democratico, Carpi Comune, Carpi 2.0, +Europa, Europa Verde, Italia Viva e Laboratorio Carpi – saranno 11 le sedi presso le quali, domenica 3 marzo dalle ore 8.00 alle 20.00, la cittadinanza potrà recarsi per esprimere il proprio voto.

Commentano i rappresentanti della Coalizione, Daniela Depietri per il PD, Saverio Catellani di Italia Viva, Carmelo D’Addese per Europa verde – Verdi, Rossano Bellelli di Carpi 2.0, Pietro Borsari di +Europa e Fabrizio Artioli di Laboratorio Carpi e Luca Fedrigotti per Carpi Comune: “Invitiamo tutte le carpigiane e i carpigiani che si riconoscono nei valori del centrosinistra, e che hanno a cuore il futuro della nostra amata città, non solo a venire a votare il 3 marzo, ma anche a informare quanti più concittadini possibile di questa opportunità. Di più: l’energia e la ricchezza delle Primarie non consistono solo nella giornata del voto, ma anche nelle settimane precedenti, in cui davvero tutti potranno far sentire la propria voce. Questo è il momento della partecipazione: trasformiamo il confronto tra due candidati in una grande festa della democrazia”.

Per chi vuole partecipare al voto

Chi è già in possesso della tessera elettorale, potrà recarsi presso la Sezione corrispondente, mentre quanti, minori di anni 18, non ne fossero ancora in possesso, per votare potranno registrarsi sul sito, creato ad hoc, www. primariecentrosinistracarpi202 4.com: al suo interno sarà presente l’elenco delle sedi, il modulo per registrarsi (che sarà inserito qualche giorno prima della data del voto), il regolamento delle Primarie, il profilo dei candidati e i punti del Programma della coalizione.