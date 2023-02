Primarie Pd, “Il 26 febbraio in funzione 88 seggi in tutta la provincia”

Domenica 26 febbraio, il giorno delle primarie per la scelta del segretario nazionale del partito, nella nostra provincia saranno in funzione 88 seggi, di cui 19 nella città di Modena. Ecco le indicazioni sulle modalità organizzative del voto:

Si vota domenica 26 febbraio, dalle ore 8 alle ore 20. La partecipazione alle elezioni primarie è aperta alle persone dai 16 anni in su con cittadinanza italiana, con cittadinanza UE residenti in Italia e con cittadinanza extra-UE con regolare permesso di soggiorno. Per partecipare è necessario dichiarare di riconoscersi nella proposta politica del Partito democratico e sostenerlo alle elezioni, accettare di essere registrati nell’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori e versare una quota di partecipazione di almeno 2 euro per sostenere le spese organizzative.

Il voto in presenza è aperto a tutte e tutti: si può trovare il proprio seggio di riferimento, legato alla sezione elettorale di appartenenza, sul sito https://www.pdmodena.it/. Per quanto riguarda studenti e lavoratori fuori sede, ragazze e ragazzi tra i 16 e i 18 anni e stranieri residenti in Italia o in possesso di regolare permesso di soggiorno, è necessario pre-registrarsi entro le 12 di venerdì 24 febbraio su primariepd2023.it.

Come da regolamento, le Elezioni Primarie aperte prevedono la scelta fra i due candidati che hanno ottenuto più voti a seguito del voto degli iscritti presso i circoli del Partito Democratico: Stefano Bonaccini e Elly Schlein. Si ricorda che occorre portare ai seggi con sé la tessera elettorale, un documento di identità, un contributo minimo di due euro e sottoscrivere in loco l’impegno e la carta dei valori del Centro-Sinistra.

A Sassuolo sono predisposti quattro seggi dislocati nei vari punti della città raggruppati in base alle sezioni di voto (numero presente sulla scheda elettorale), al fine di permettere una maggiore partecipazione possibile:

Circolo ARCI Alete Pagliani, via Monchio 27 per le sezioni 4-5-8-10-14-15-16;

Sala Biasin, via Rocca 22 per le sezioni 1-2-7-11-17-18-20-21-25-27 + fuori sede;

Sala circolo Albero d’Oro, via Refice 19 per le sezioni 19-22-23-24-26-28-29-29bis-30- 31-32-33-34;

Casa nel Parco Amico, via Caduti senza croce 7 per le sezioni 3-6-9-12-35-36;

Per chi è impossibilitato ad accedere ai seggi può prenotare il seggio a domicilio entro sabato 24 contattando uno dei seguenti numeri telefonici: 3292137742, 3482740101, 3356110891.