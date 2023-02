Congresso Pd, Bonaccini avanti con il 61% nel voto dei primi circoli modenesi

Alla data del 7 febbraio, in provincia di Modena, 24 circoli su 67 hanno votato per scegliere i due candidati che andranno alla votazione finale, per diventare segretario nazionale Pd, il prossimo 26 febbraio. Ad ora hanno espresso la propria preferenza 724 iscritti sui 1419 facenti parte dei 24 circoli già impegnati nel voto.

Il conteggio parziale - le votazioni termineranno il 12 febbraio - vede Stefano Bonaccini avanti con 440 voti (61,1%), seguito da Elly Schlein con 185 voti (25,6%), Gianni Cuperlo con 79 (11%) e Paola De Micheli con 17 voti (2,3%).

Come nelle previsioni - locali e nazionali - Bonaccini si trova ampiamente in vantaggio, anche se i voti comunicati oggi dalla Commissione congressuale del Pd di Modena riguardano poco più di un terzo dei circoli territoriali.