Fiumi e dissesto, l'assessore Priolo: “Lo Stato faccia la sua parte”

Quella contro le conseguenze dei cambiamenti climatici, con piogge ogni volta più devastanti in Emilia-Romagna, "è una sfida che possiamo vincere solo avendo al nostro fianco lo Stato, perchè la competenza è statale". Lo scandisce l'assessore regionale alla Protezione civile Irene Priolo, relazionando oggi in Assemblea legislativa sull'alluvione nel modenese. La programmazione degli interventi e il finanziamento "spettano allo Stato", ricorda l'assessore, e "se io ho soltanto 15 milioni di euro l'anno per il dissesto questo non è sufficiente, è necessario che lo Stato faccia la sua parte".

Priolo cita il maxi-piano contro il dissesto, 869 milioni di euro di progetti anti-dissesto 'candidati' nel Recovery Fund. Ma la realtà per ora è parecchio diversa. "Quest'anno il ministero ha finanziato per tutta la regione opere per il dissesto, interventi di competenza dello Stato, per 15 milioni di euro", sottolinea Priolo. "Mentre noi per il Recovery, solo per Modena, ne abbiamo chiesti 115. Potete ben comprendere quanto lontane- si rivolge ai consiglieri Priolo- siano le necessità che abbiamo rispetto a quanto ci viene corrisposto. Non possiamo tutte le volte aspettare una emergenza".

Intanto il consigliere sassolese della Lega Stefano Baergi attacca: “Quello che è accaduto domenica è inaccettabile. Non si parla di tracimazione ma di rottura dell’argine e ciò fa pensare a una mancata manutenzione ordinaria. Quello che vogliamo sapere è quali siano le cause di tale rottura e quali le responsabilità specifiche”, ha detto l’esponente del Carroccio nel corso del Question Time in aula.

L’assessore Irene Priolo ha ricordato come l’evento si sia verificato a seguito di importanti precipitazioni, “un livello di pioggia che non si è visto da 100 anni a questa parte”. Una risposta che non ha convinto il consigliere leghista: “Siamo di fronte a fenomeni importanti ma non possiamo considerarli straordinari. Ogni anno affrontiamo 6, 8 piene. Manca però la capacità di mettere i nostri corsi d’acqua in grado di non nuocere in queste condizioni. Dobbiamo impedire che ciò accada ancora attraverso un piano strutturale ben consolidato”, ha concluso Bargi.