"Progettare Cavezzo 2024", incontro aperto con il Prof. Panari sulle elezioni

Verrà presentato ufficialmente il Comitato "Progettare Cavezzo 2024" nel corso dell'iniziativa pubblica organizzata dal locale centrosinistra in vista delle elezioni, che si terrà venerdì 28 luglio alle ore 21.00 presso la tecnostruttura di Auser "Villa Giardino" a Cavezzo (Via Cavour, ang. Via Della Libertà ) sul tema: "Elezioni comunali e voto europeo 2024: tra astensione, comunicazione e disillusione. Quale narrazione?"

Ne parleremo con il Prof. Massimiliano Panarari, sociologo dei processi culturali e comunicativi, editorialista, scrittore e opinionista televisivo, docente di marketing politico all'università Luiss di Roma.

“Progettare Cavezzo 2024 - afferma il coordinatore Antonio Turco - nasce circa tre mesi fa ed ebbe inizio tutto abbastanza casualmente con amici, mentre prendevamo un caffè a Villa Giardino. Ispirati dalla nostra comune passione civile e politica, in vista delle elezioni amministrative del 2024, abbiamo iniziato un percorso che ha preso questo nome in virtù del concetto di partecipazione e progetto politico che ci ispira. Fin dalla nascita del gruppo, che appunto presenteremo il 28 luglio, le nostre idee sono in comune e alla base del progetto ci sono le persone insieme alla visione di comunità. Questo lavoro si concluderà in primavera del prossimo anno con la costituzione di una Lista Civica ampia di centrosinistra e speriamo capace di tracciare un futuro coerente con la nostra visione di comunità e in grado di ridare valore alla politica locale come momento di partecipazione e arricchimento delle conoscenze".