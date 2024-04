Sicurezza, stop al 'porta a porta', internalizzazioni: Negrini lancia il programma del centrodestra

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

"Un programma snello fatto di 13 punti che secondo noi toccano le macro aree su cui bisogna intervenire: un programma alla portata di tutti, in maniera tale che arrivi forte e chiaro il nostro messaggio a tutti i cittadini". Luca Negrini e il centrodestra scelgono una formula "agile" per il loro programma elettorale, che in poche pagine riassume alcuni dei punti cruciali della proposta politica. Il programma è stato presentato oggi dal candidato insieme ai tre consiglieri comunali delle principali forze di centrodestra: Elisa Rossini (Fratelli d'Italia), Piergiulio Giacobazzi (Forza Italia) e Giovanni Bertoldi (Lega), con parole di apprezzamento da parte di Negrini sul lavoro scolto in questi anni.

"Abbiamo lavorato in estrema sinergia tra i vari componenti della coalizione i vari partiti da coalizione e anche con chi farà parte della lista civica che presenteremo a breve. La direzione è quella appunto di sviluppare qualcosa di concreto e pratico, qualcosa che dia risposte comprensibili a chi ci ha fatto tante domande. Ci interessa quello che è l'indirizzo - chiarisce Negrini - All'interno troverete i punti soltanto di quello che per noi va modificato potenziato migliorato o cambiato. Ci sono tantissimi mondi che dal nostro punto di vista funzionano e altre realtà che non dipendono dalla gestione dell'amministrazione".

A fare da filo conduttore è il tema della sicurezza, come ha sottolineato il candidato sindaco: "Non un caso che il primo punto sia la sicurezza, cardine fondamentale di tutta la nostra campagna elettorale e mio personale, con un'attenzione specifica all'impiego che può avere il Comune in questa in questa battaglia contro la microcriminalità e tutto quello che ne deriva. Abbiamo anche un progetto di riqualificazione totale di tutte le aree verdi: stiamo lavorando insieme a tantissimi professionisti che ci daranno una mano e presenteremo il progetto nel dettaglio".

I punti del programma

Evidenziando quelli che sono i temi più sostanziali del programma del centrodestra, si parte proprio dalla sicurezza, con un assessorato dedicato e con l'idea di riorganizzare il corpo di Polizia Locale per creare un nucleo operativo dedicato esclusivamente al presidio del territorio. Una battaglia che da destra viene portata avanti da anni in netta contrapposizioni alle politiche del decennio targato Muzzarelli.

Altro tema caldo è quello dei rifiuti, con la proposta radicale di interrompere il sistema "porta a porta" e ripristinare i cassonetti stradali di carta e plastica (utilizzabili però con la tessera).

Il tema delle internalizzazioni, che ricorre in molti programmi elettorali delle forze in corsa per le Amministrative, vede il centrodestra intenzionato a riportare "in house" le residenze per anziani e le relative mense, ma anche la gestione della sosta a pagamento intorno al centro storico, cessando la concessione a Modena Parcheggi Spa. In termini di sosta e viabilità da sottolineare la proposta di realizzare parcheggi dedicati ai residenti nelle zone a pagamento intorno al centro e quello di trasformare l'attuale sede Ausl di San Giovani del Cantone in un parcheggio multipiano.

Proposta innovativa anche sul fronte del trasporto pubblico locale: da un lato si pensa ad eliminare la rete filoviaria dal centro storico, sostituendo i filobus con minibus, dall'altro anche il centrodestra sostiene l'eliminazione di 'Gigetto', sostituendo il treno con il tram in modo da evitare il problema dei passaggi a livello, senza quindi la necessitò di intervenire su altri progetti di sottopassi e sovrapassi.

On materia di welfare si evidenzia la proposta di aumentare i posti nei nidi e nelle scuole d'infanzia, di innalzare la soglia Isee per sostenere maggiormente il "ceto medio" e indirizzare l'Edilizia Residenziale Pubblica prevalentemente all'affitto anzichè alla vendita.

Il programma completo è scaricabile QUI.