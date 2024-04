Il M5S punta sulla discontinuità nel centrosinistra: "Mezzetti è il 'nostro' candidato sindaco"

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

In un partito attraversato da sentimenti contrastanti in diversi territori, il Movimento 5 Stelle di Modena si compatta convintamente intorno alla nuova collocazione scelta, quella nella coalizione di centrosinistra. Lo fa presentando i punti principali del proprio programma amministrativo in una conferenza che vede la partecipazione di tutti i vertici regionali e locali del Movimento. Ieri al parco Amendola i consiglieri comunali uscenti hanno presentato le linne guida per la prossima esperienza amministrativa, che per la prima volta potrebbe vedere i pentastellati nella compagnie di maggioranza.

Ad accogliere il candidato sindaco Massimo Mezzetti c'erano il responsabile provinciale Massimo Bonora e i quattro consiglieri comunali uscenti (Silingardi, Manenti, Giordani e Moretti), insieme all'europarlamentare Pignedoli, l'on. Ascari, gli ex parlamentari Ferraresi e Mantovani e i coordinatori regionali Lanzi e Croatti. Insieme a loro molti dei militanti storici del Movimento modenese, alcuni dei quali formeranno la lista di coandidati al consiglio comunale.

"Da quando il presidente Conte si ha indirizzato nel campo progressista, abbiamo iniziato da diversi mesi un tavolo nel quale abbiamo iniziato a parlare di programmi e di progetti - ha spiegato Bonora - Abbiamo iniziato questo ragionamento con il PD con tutti gli altri attori. All'inizio il ci era stato chiesto di fare le primarie di coalizione, ma ovviamente abbiamo negato perché non le riteniamo corrette. Alla fine siamo arrivati a presentare addirittura il nostro candidato sindaco (Silingardi, ndr), poi è entrata in campo la figura di Massimo Mezzetti che è qua oggi con noi tutto questo ha cambiato i piani in tavola. Abbiamo iniziato a dialogare con lui e con le altre parti della coalizione sui programmi, dove abbiamo stabilito punti minimi che noi riteniamo inderogabili. Questo è un percorso che io ritengo di maturazione, è un percorso che prende tutta l'esperienza che i quattro consiglieri stanno portando avanti già da una legislatura, lavorando su temi i sempre di costruzione e non di semplice opposizione".

Una prospettiva nuova per il collocamento politico del Movimento, che ora sarà messa alla prova dell'elettorato. Quello che traspare come fattore determinante di questo nuovo scenario, è sicuramente la figura di Massimo Mezzetti, capace secondo i pentastellati di essere determinante per creare una discontinuità rispetto al recente passato e rispetto alla trazione "integrale" di un'Amministrazione comunale a guida Pd. La scommessa poitca dei grillini è questa.

Sintetizza in modo efficace Silingardi: "Noi sosteniamo il 'nostro' candidato sindaco. che per storia, personalità, competenze, visione e per come ci siamo conosciuti in questo periodo, incarna perfettamente quella necessità di innovare anche radicalmente le politiche di questa città che ultimamente in alcuni settori sono andate in una direzione secondo noi non corretta. Ed è importante esserci col nostro programma e avere la possibilità di andare a governare questa città. Oggi ci troviamo di fronte a tre grandissime sfide: un'emergenza democratica perché più della metà spesso dei cittadini non va a votare, preoccupa sotpattutto l'astensionismo giovanile. Noi abbiamo la necessità di portare le persone a partecipare le scelte della città e non a informarle dopo che le scelte sono state fatte. Un'emergenza ambientale che a alcuni negano. Il tema oggi è che ci sono persone dall'altra parte che negano che c'è un'emergenza ambientale che negano che c'è un'emergenza sociale: nuove diseguaglianze, le nuove povertà, le povertà che oggi sono invisibili. In tutto questo occorre avere una visione programmatica, una visione di città per noi chiara che parta da questo e parta dai cittadini".

Massimo Mezzetti dal canto suo ha corroborato questo percorso, sottolineando: "A Modena non ci interessano le formule: ci siamo confrontati su un patto da fare con i cittadini e per la città: su questo abbiamo lavorato molto. Abbiamo raccolto molti contributi, soprattutto fra i cittadini. Abbiamo costruito un programma che ci trova d'accordo e quindi stiamo molto sul con i piedi per terra e sui problemi della città questo ci interessa perché questo oggi la priorità per noi".

"Mi hanno richiamato in servizio dopo quello che stava accadendo e devo dirvi che ho deciso di rimettermi in gioco con una con un'idea, siccome mi ero distaccato un po' dalle formazioni politiche dalla dai partiti deluso da quelle liturgia rituali. Ho pensato che potesse essere forse l'ultima sfida della mia vita politica. Quella di provare a fare di Modena città a cui che mi ha accolto nel 35 anni fa e di cui mi sento innamorato e a cui mi sento legato in modo fortissimo - ha aggiunto il candidato sindaco - Ho pensato che fosse possibile la sfida di aprire un laboratorio nuovo, un laboratorio politico che potesse essere anche punto di riferimento in modo ambizioso regionale e nazionale e ovviamente per fare questa operazione è accettare questa sfida, per me era fondamentale. Anzi direi indispensabile che ci potesse essere".