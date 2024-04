Porta a porta integrale, parcheggi blu "in house" e Gigetto leggero: le novità targate Mezzetti

Precedendo gli altri quattro candidati alla carica di sindaco per il capoluogo, in una campagna elettorale avviata ben prima dei concorrenti, Massimo Mezzetti ha presentato il proprio programma elettorale. Un documento di una trentina di pagine nel quale il centrosinistra delinea una lunga serie di proposte e indirizzi per il prossimo quinquennio. Anzi: il candidato del centrosinistra guarda ancora più avanti e predispone già un "patto con i cittadini" fino al 2034, abbracciando quindi il potenziale secondo mandato.

In continuità con un'esperienza amministrativa che di fatto prosegue senza soluzione di continuità da decenni, l'asse portante del programma non può che basarsi sulla più recente esperienza targata Muzzarelli per quanto riguarda tutte le linee generali. Il documento prevede 13 obiettivi sui diversi abiti di interesse della vita cittadina e si articola in ben 288 proposte.

Molte delle proposte, come detto, rappresentano "continuazioni" o "implementazioni" di quelle strade già intraprese negli ultimi anni, ma alcune rappresentano scelte più radicali o innovative. Ecco allora che - analizzando l'intero programma - abbiamo voluto prendere in considerazioni queste singole scelte, connotate da maggiore impatto sulla vita quotidiana, su maggiore concretezza e immediatezza. Scoprendo qualche sorpresa.

Il trasporto pubblico

In questo ambito si leggono alcune delle proposte più interessanti. In particolare per il trasporto pubblico locale, per il quale Mezzetti ha già "scelto" la soluzione tra quelle tratteggiate finora come soli studi di fattibilità: Il Bus-Rapid-Transit. Si legge infatti nel programma circa la "riprogettazione delle linee del TPL sulla base dello “studio sul Trasporto Pubblico Locale” che prevede la realizzazione di linee di Bus Rapid Transit che fungano da spina dorsale del sistema e che colleghino i principali poli attrattori come le aree residenziali e i luoghi del lavoro. Accanto a tali linee saranno previste linee secondarie per avere una distribuzione territoriale calibrata sulla densità urbanistica e sulla collocazione dei poli attrattori". Una scelta di grande impatto sulla viabilità e la mobilità.

Non solo. Anche il Gigetto dovrà cambiare volto: "Revisione del servizio ferroviario Modena-Sassuolo, trasformando l’attuale mezzo in uno moderno in grado di servire la città aumentando le fermate lungo tutta la linea e in particolar modo nella zona Sud della città, di avere una più elevata frequenza delle corse e al contempo garantire una minore interferenza con la rete viaria eliminando i passaggi a livello in favore di passaggi semaforici sincronizzati e di permettere l’intermodalità, consentendo il carico della bicicletta. Tale visione sarà da conciliare con l’idea di un’infrastruttura che nel futuro possa arrivare a collegare Rubiera, Carpi, Mirandola, Maranello e Reggio Emilia (passando da Sassuolo) ma da cui anche Modena ne possa trarre un beneficio in termini di mobilità pubblica". Addio al treno, dunque, in favore della tram.

Rivoluzione (difficile) nella sosta

Si tratta di una delle proposte più "controcorrente" dell'intero programma elettorale, che di fatto sconfessa la strategia adottata nell'ultim ventennio. Mezzetti mette nero su bianco la volontà di tornare ad una gestione pubblica dei parcheggi a pagamento, che di fatto è stata ceduta a Modena Parcheggi insieme alla costruzione del parcheggio interrato al Novi Sad. Si legge nel programma: "Strategia coordinata della sosta, leva fondamentale nel governo e di un reale indirizzo pubblico incisivo della mobilità, riacquisendo, compatibilmente con la sostenibilità economica dell’operazione, la gestione diretta del parcheggio Novi Park, dell’intera gestione dei parcheggi e dei permessi". Una soluzione molto ambiziosa: non a caso la puntualizzazione sulla sostenibilità economica, che è un enorme punto interrogativo.

Mobilità sostenibile

In questo ambito, data la'attualità del tema, vale sottolineare come il programma del centrosinistra confermi l'indirizzo già assunto alcuni anni fa ma non ancora diventato operativo sul tema della città 30: "Attuazione dei principi della slow city, che prevede il limite dei 30 all’ora come indicazione generale per la città con un’adeguata preparazione viaria e urbanistica, con particolare riferimento alle aree sensibili e residenziali".

Inoltre, secondo le intenzioni proseguirà "l’opera di progressiva pedonalizzazione del centro storico, a partire da Piazza Sant’Agostino, del progetto di isola pedonale di Via Emilia Centro nei fine settimana come da indirizzi del Consiglio Comunale, e prevedere almeno una piazza o strada pedonale in ogni rione del territorio urbanizzato della città". Non si fa invece accenno all'ampliamento della Zona Traffico Limitato.

Raccolta differenziata, si accelera

Il modello del porta-a-porta non è in discussione, anzi. Il programma di Mezzetti prevede la diffusione graduale del porta a porta integrale in altre porzioni della città, riducendo progressivamente i sacchi, prestando particolare attenzione alla domiciliazione delle raccolte nei condomini e nelle situazioni più complesse, anche con soluzioni dedicate che saranno oggetto di puntuale analisi e confronto con i cittadini interessati". Ritocchi all'organizzazione, calibrati zona per zona. "Ad esempio dove serva con cassonetti stradali dedicati ad utenze senza spazi interni o contenitori carrellati condominiali in aree interne, anche prevedendo sconti e incentivi per la riorganizzazione degli spazi condominiali al fine di favorire le attività di raccolta differenziata".

Non solo. L'accelerazione principale riguarda la tariffazione, con l'intenzione di "superare l’attuale TARI già nel 2025, oggi associata alla dimensione dell’appartamento o degli spazi produttivi, con una tariffa giusta per renderla proporzionale ai rifiuti effettivamente prodotti, applicando un principio di equità e premiando che ricicla di più e produce meno rifiuti". Tariffa puntuale, quindi, nel giro di un anno.

Il programma completo della coalizione di centrosinistra (in pdf) è consultabile qui.