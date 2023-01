Viabilità in occasione delle partite del Modena, FdI propone soluzioni alternative

Sulla modifica della viabilità in occasione dei match casalinghi del Modena Fc interviene Luca Negrini, Presidente cittadino di Fratelli d’Italia: “La soluzione utilizzata fin ora non fa altro che creare disagi paralizzando totalmente la città. Il posizionamento dello stadio nella parte centrale della città deve essere un ulteriore motivo di attenzione nella gestione di quelle che sono le vie interessate dalle chiusure a ridosso del Braglia. Il percorso utilizzato dai tifosi ospiti, giunti a Modena utilizzando l’autostrada, deve essere assolutamente rivisto".

Il referente meloniano ricorda come i divieti e le chiusure che vengono attivati già dalla mattinata del sabato sono un problema concreto per la viabilità specialmente in relazione al trasporto pubblico e al rientro degli studenti dopo le lezioni.

Alla radice delle modifiche al traffico vi è appunto il percorso "obbligato" per i tifosi ospiti, dettato e controllato dalle forze dell'ordine per ragioni di ordine pubblico. "Fratelli d’Italia chiede che i tifosi ospiti attesi all'uscita autostradale siano fatti transitare tramite tangenziale fino all’uscita numero 12. Così da raggiungere strada San Cataldo, da li fatti defluire tramite la rotatoria posta in via Breda potendo così raggiungere il settore ospiti tramite via Paolucci. Potrebbe anche essere valutato, a questo punto, l'utilizzo del parcheggio posto in via Cialdini interessando, di fatto, solo un lato della Città. Il che consentirebbe di lasciare libera al transito via Fontanelli e via Berengario che, oltre a fungere da collegamento tra la stazione corriere e quella dei treni, garantirebbe un deflusso maggiore evitando di fatto il blocco di tutta la città

"E' evidente a tutti che la gestione utilizzata fino ad oggi non possa essere quella che sarà adottata per tutta la durata del campionato. Occorre una modifica della viabilità che non impatti così tanto e che tenga conto delle necessità e della quotidianità dei modenesi", conclude Negrini.