Un sottopasso per "ricucire la città", la proposta di Modena Volta Pagina - Unione Popolare

"Tra il cavalcaferrovia di Viale Mazzoni (il primo a essere costruito) e quello di Viale Ciro Menotti c’è una distanza di circa 600 metri, più del doppio quella col cavalcavia di Viale Cialdini (circa 1.300 metri). Ad essi si è da poco aggiunto il sottopasso di Via Mons. Neviani (a circa 900 metri da Viale Cialdini). Non esistono altri attraversamenti della linea ferroviaria Bologna-Milano in ambito urbano, se si escludono i cavalcavia della tangenziale (e l’inadeguato sottopassaggio a Saliceto Panaro)"

Da questa analisi parte la proposta di Modena Volta Pagina - Unione Popolare, il raggruppamento della sinistra progressista che vede in Claudio Tonelli come candidato sindaco. Oggi Tonelli ha lanciato una proposta di grande impatto sul tema della mobilità urbana, insieme con l'architetto Claudio Fornaciari. Una proposta che mira a riconnettere la zona nord della città con il centro urbano, puntando a risolvere l'annoso problema dei flussi di traffico che a fatica "scavalcano" la linea ferroviaria.

La parte centrale di questa proposta – certamente quella più rilevante, ma da considerarsi in rapporto con il resto - è la creazione di un sottopasso che colleghi la rotatoria esistente sul lato meridionale del fascio ferroviario, tra Viale Monte Kosica, Viale Montecuccoli, Viale Fontanelli, alla rotatoria esistente sul lato settentrionale del fascio ferroviario, tra Via Rita Levi Montalcini, Via Maria Montessori e Via Pico della Mirandola (vedi foto).

"Questo collegamento non presenta particolari difficoltà, essendo disponibile spazio sufficiente per le rampe che portano alla quota del sottopasso (posta a circa 5,50 – 6,00 metri dal piano di campagna); l’unico intervento rilevante è la deviazione del tratto terminale di Via Pico della Mirandola, in modo da scavalcare la rampa che si andrà a collegare alla rotatoria Nord. Questo nuovo sottopasso, posto a metà strada tra i cavalcaferrovia Mazzoni e Cialdini, consentirà inoltre un collegamento efficiente tra la città storica e la zona della Sacca – interessata nei prossimi anni da notevoli incrementi abitativi e terziari (area Esselunga, area ex Corni, ecc.)", spiegano i promotori.

Un’altra parte della proposta - rilevante ma meno appariscente – è il possibile prolungamento del sottopasso pedonale, che attualmente collega la Porta Nord con il binario 1 della stazione ferroviaria, fino a sottopassare Viale Monte Kosica. In tal modo si collegherebbe direttamente la Porta Nord con la futura Cittadella della Giustizia, ex Manifattura Tabacchi ed al centro storico.

Cruciale per questo progetto è ovviamente l'area dello scalo merci di viale Mnte Kosica, da tempo oggetto di studi di fattibilità per nuove funzioni legate al trasporto pubblico. "La futura stazione intermodale, nella nostra proposta, occuperà lo spazio centrale dell’ex-scalo merci, che è la posizione più razionale per il funzionamento del nodo di interscambio - spiega Modena Volta Pagina-Unione Popolare - Piazza Dante e il tratto terminale di Viale Crispi riteniamo debbano essere riservati al servizio taxi e alla mobilità privata per la sosta breve e l’accompagnamento (il cosiddetto “kiss&ride”), scaricando del tutto la parte settentrionale di Via Galvani, che potrà essere pedonalizzata; l’area ovest dell’ex scalo merci (assieme a parte del lato nord di Viale Monte Kosica) potrà così essere destinata a funzioni remunerative (commerciali, direzionali, ricettive) e/o all’ampliamento delle attività esistenti. Completa la nostra proposta la previsione di una rotatoria all’uscita meridionale del nuovo sottopasso, in modo da consentire l’accesso diretto sia alla stazione intermodale che alle funzioni remunerative, e la previsione di due nuove rotatorie su Viale Monte Kosica: una in corrispondenza dell’ingresso dell’ex scalo merci, per consentire un ulteriore accesso diretto alla stazione intermodale; un’altra all’incrocio con Viale Crispi, in modo da rendere più agevole l’accesso a Piazza Dante Alighieri".