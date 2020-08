Maranello, Nonantola e Castelfranco: Provincia al lavoro sui nuovi assi ciclabili

Potenziare la rete modenese di piste ciclabili intercomunali, sviluppare la mobilità dolce anche in funzione di uno snellimento dei collegamenti in alcuni dei tratti più trafficati del territorio modenese, avviando il confronto con Comuni e la Regione su tre progetti ritenuti prioritari dalla Provincia: il completamento della ciclabile da Modena a Maranello, quella da Modena a Castelfranco Emilia e da Modena a Nonantola.

E' quanto emerge da un ordine del giorno approvato all'unanimità, nei giorni scorsi, dal Consiglio provinciale che impegna la Provincia ad «attivarsi con i Comuni di Modena, Nonantola, Maranello e Castelfranco Emilia al fine di avviare tavoli di coordinamento a supporto di una nuova programmazione della rete di piste ciclabili, da presentare alla Regione», sollecitando anche l'inserimento di queste opere tra quelle prioritarie da realizzare con il piano degli investimenti pubblici legati all'emergenza Covid-19. La Provincia, inoltre, si impegna a favorire l'individuazione delle fonti di finanziamento, necessarie per realizzare i progetti.

Sulla Modena-Maranello il confronto è già avviato con l'obiettivo di collegare con un unico percorso ciclabile il Museo Enzo Ferrari di Modena al Museo Ferrari di Maranello.

L'esigenza di una ciclabile da Modena a Nonantola tiene conto, si legge nel documento di una distanza tra i due centri di appena dieci chilometri; la ciclabile, già prevista anche nel Piano della mobilità sostenibile del Comune di Modena, affiancherà la provinciale 255, una delle arterie più trafficate del territorio modenese con oltre 11 milioni di veicoli all'anno, superiori ai quasi dieci della via Emilia e quasi otto della statale 12; come prevede il documento, il progetto terrà conto anche della necessità di adeguare la rotatoria Rabin a Modena per snellire il collegamenti.

Per la ciclabile Modena-Castelfranco, con il via al documento, proseguirà il confronto con il Comune per avviare le procedure relative alla progettazione e all'individuazione del tracciato e delle risorse, partendo da un primo progetto di fattibilità, in attesa di ottenere fondi regionali, della Provincia sul tracciato Modena-Gaggio-Villa Sorra Castelfranco Emilia.