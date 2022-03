Al Novi Sad arrivano Stefano Puzzer e altri opinion leaders no-Green pass

Il movimento No Lockdown Emilia-Romagna prosegue nella protesta iniziata ormai molti mesi fa, nel pieno della pandemia, e gradualmente mutata fino ad abbracciare tematiche ben più ampie in un'opposizione a tutto tondo contro l'attuale Governo e le forze politiche che lo sostengono. Come già avvenuto per molti weekend passati, anche questo sabato, 19 marzo, sarà il parco Novi Sad ad ospitare il comizio, previsto per le ore 15.

L'appuntamento sarà sicuramente di grande richiamo per la galassia no-vax e no-pass: al microfono si alterneranno infatti molti relatori, alcuni dei quali volti noti a livello nazionale e divenuti in quest'ultimo anno un punto di riferimento per le proteste di piazza e sui social network.

Si parte da Stefano Puzzer, che ha animato la protesta e la resistenza dei portuali di Trieste, passando poi a Ciro Silvestri del sindacato Fisi, che ha messo in campo diverse azioni di protesta (pur nonavendo seguito e rappresentanza a livello locale). Interverranno poi Pino Cabras, Andea Colombini, Michele Giovagnoli, Francesco Forciniti, Bianca Laura Granato, solo per citarne alcuni. Sul palco anche due volti modenesi quali il dott. Daniele Giovanardi e l'opinionista Robby Giusti.