Raccolta dei rifiuti, "Serve un segnale netto da dare ai cittadini" Katia Parisi di Modena Civica

"Per quanto concerne la raccolta dei rifiuti, ed il relativo passaggio al porta a porta parziale – plastica e carta – il segnale che i cittadini stanno restituendo è chiaro: correggere con la massima urgenza le problematiche che permangono ormai da mesi."

Sulla questione rifiuti interviene anche il Capogruppo di Modena Civica in Consiglio Comunale Katia Parisi

“Siamo convinti che la carente comunicazione inziale da parte di Hera abbia fortemente accentuato il senso di disagio dei cittadini che per settimane si sono ritrovati di fronte a continui rinvii sulla partenza del servizio, sulla consegna dei kit nonché sul ritiro dei sacchetti esposti: forti disservizi iniziali che hanno sicuramente accentuato il fisiologico disagio che accompagna cambiamenti così importanti. Nella fase successiva si è corsi ai ripari per cercare di recuperare ma i passaggi così profondi ed importanti devono essere accompagnati da una fase preparatoria altrettanto importante che prevede, oltre alle assemblee pubbliche, anche incontri individuali con i cittadini per capire le esigenze particolari dei singoli nuclei familiari e dei quartieri."

"Come Modena Civica - prosegue - avevamo presentato in Consiglio comunale un ordine del giorno approvato in data 22 Luglio 2021 - molto prima dell’avvio affettivo del servizio – che chiedeva una forte interlocuzione preventiva con Hera, l’ODG così recitava: … si invita la Giunta a creare un tavolo politico di lavoro e partecipazione con la città e tutti i possibili stakeholder del territorio al fine di accompagnare le modifiche nel servizio di gestione dei rifiuti. Nello stesso ODG si chiedeva la creazione di progetti di coinvolgimento e partecipazione tramite i quartieri per la predisposizione e la condivisione di un vero e proprio piano operativo con l’ascolto attivo della volontà espressa dai cittadini."

"Nonostante le numerose sollecitazioni all’Assessorato compete l’ordine del Giorno è rimasto purtroppo inevaso con le conseguenze che abbiamo subito dopo. Il 16 Marzo 2023 è stato approvato inoltre in Consiglio Comunale un altro importante ordine del giorno presentato sempre da Modena Civica che prevede l’istituzione di almeno quattro microaree videosorvegliate aperte 24 ore su 24 – accesso con tessera smeraldo - per dare la possibilità ai cittadini con particolari esigenze di orario di poter riporre in qualsiasi momento tutte le tipologie di rifiuti. Purtroppo, anche in questo caso non è stato ancora dato seguito alla deliberazione del Consiglio Comunale”.

In Conclusione dichiara Parisi: “Adesso è arrivato il momento di risolvere i problemi senza ulteriori indugi: chiedo quindi all’Assessorato competente ed alla Giunta tutta di dare con la massima urgenza seguito all’Ordine del Giorno approvato il 16 Marzo che prevede l’istituzione delle microaree. Se l’Assessorato competente avesse dato seguito agli ODG da me presentati ed approvati dal Consiglio Comunale probabilmente non ci troveremmo adesso in questa situazione”.