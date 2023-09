Emergenza rifiuti. Negrini di FdI: "Boom di firme nei banchetti contro il sistema porta a porta"

“Le immagini di questa mattina, fotografate dai residenti di viale Amendola, non lasciano spazio all’immaginazione evidenziando che la grande emergenza rifiuti non accenna ad arrestarsi e, anzi, continua inesorabilmente ad aumentare attanagliando Modena - dichiara Luca Negrini, Presidente cittadino di Fratelli d’Italia, - Quello che lascia sbigottiti ed evidenzia quanto sia semplice riconoscere chi sia il reale responsabile di questo profondo declino è l’assordante silenzio del sindaco e della giunta."

"Abbassare la testa o voltarsi dall’altra parte è diventato il modus operandi tipico di questa amministrazione che ha voltato le spalle ai Modenesi nonostante le centinaia e centinaia di segnalazioni quotidiane che sottolineano problematiche presenti dal primo giorno e mai risolte, in certi casi nemmeno mai prese in considerazione."

"Fratelli d’Italia - prosegue Negrini- continua a raccogliere le firme ai banchetti e presso la propria sede e non intende arretrare di un centimetro continuando ad evidenziare che l’unica strada per invertire la rotta è fare un passo indietro, necessario per la tutela della città e dei cittadini."

"Nel fine settimana appena trascorso, tra le mattinate di sabato e domenica, sono state raccolte oltre duecento firme. Tantissimi i modenesi che ci hanno mostrato fotografie e raccontato quanto disagio stanno vivendo con buona pace della narrazione distorta e mistificata portata avanti in tutti questi mesi dall’Assessore Filippi, altra grande colpevole in questa scellerata gestione; colpevole anche di non aver nemmeno tenuto conto di casistiche importanti come quella che riguarda i portatori di handicap, gli anziani allettati, le famiglie numerose, i pannolini per i più piccoli, le abitazioni di piccole metrature e tante altre situazioni che meritavano maggiore attenzione È chiaro - conclude- che i cittadini hanno bocciato questa scelta e sono stremati nel vedere una città immersa nel degrado ed è altrettanto chiaro che il conto di questa follia sarà pagato dal Partito Democratico alle urne”, conclude Negrini."