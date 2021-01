Legge popolare contro la propaganda nazi-fascista, si firma in comune

Il Comune di Soliera promuove la raccolta firme per aderire alla legge di iniziativa popolare contro chi fa propaganda di fascismo e nazismo (anche online) e chi produce e vende oggetti con simboli nazifascisti. È possibile recarsi alla portineria del municipio di piazza Repubblica 1, negli orari di apertura: dal lunedì al sabato 8.15-12.45 e martedì pomeriggio 14.30-17.30. È necessario essere iscritti nelle liste elettorali e presentare un documento di identità valido.

Al momento hanno aderito anche i Comuni di Carpi e ePrignano sulla Secchia, ma altri potrebbero unirsi.

Il testo prevede l'introduzione di un reato così descritto: "Chiunque propaganda i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco e’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni. La pena e’ aumentata di un terzo se il fatto e’ commesso attraverso strumenti telematici o informatici".

“C’è tempo fino al 31 marzo per poter firmare”, ricorda Angelo Pio Bruno, consigliere comunale con delega speciale alla Memoria. “La proposta di legge parte da Stazzema, il piccolo paese della Versilia segnato da una delle più tragiche stragi di civili messe in atto dai militari tedeschi nell'agosto del 1944. Il testo prevede per i trasgressori la reclusione da sei mesi a due anni, con la pena aumentata di un terzo se il fatto viene commesso attraverso strumenti telematici o informatici. Servono 50.000 firme per portare la proposta in Parlamento e spero che i solieresi possano fornire il loro contributo a questa iniziativa.”