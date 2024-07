Autonomia, prime iniziative in piazza per le firme necessarie al referendum abrogativo

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

La raccolta firme per il referendum abrogativo dell'autonomia è pronta a partire in Emilia-Romagna. Il comitato dei 'No ad' annuncia che presto diffonderà l'elenco dei suoi banchetti. Si parte comunque sabato e a Bologna ci sarà un primo evento pubblico alle 10.30 in piazza Nettuno con gli esponenti delle realtà che fanno parte del comitato referendario nazionale. "La legge che introduce l'autonomia differenziata per le Regioni è una vera e propria controriforma, pericolosa per la tenuta costituzionale del Paese e per l'uguaglianza di tutte e tutti", avvisa la Cgil segnalando l'appuntamento di sabato a cui seguiranno "banchetti ed eventi per la raccolta firme".

Sabato si parte anche a Modena. "Contro l'autonomia differenziata: una firma per l'Italia. Unita libera giusta": questo lo slogan che apre la campagna referendaria sotto la Ghirlandina. Ci sarà un gazebo in piazza Matteotti, dalle 10 alle 12.30 e anche qui arriveranno i rappresentanti del comitato modenese promotore del referendum abrogativo. Previsto anche l'intervento del sindaco di Modena Massimo Mezzetti. Oltre e in aggiunta alle pronunce dei cinque Consigli regionali che chiedono il referendum (Toscana, Emilia-Romagna, Sardegna, Puglia e Campania) si cercheranno dunque almeno 500.000 firme a livello nazionale, per chiedere il referendum abrogativo.

"I modenesi sono invitati a firmare per dire 'no' ad una legge che, sottraendo competenze allo Stato a favore delle Regioni su molte materie (tra cui scuola e sanità), rompe l'unità del Paese, aumenta le diseguaglianze ed è in contrasto con la Costituzione che sancisce che la Repubblica è una e indivisibile, persegue l'uguaglianza dei cittadini e il dovere della solidarietà", evidenzia la Cgil modenese promettendo che dopo il 20 luglio saranno organizzati banchetti di raccolta firme nelle sedi sindacali e di partito, in incontri pubblici cominciare dalle iniziative della "Pastasciutta Antifascista" del 25 luglio nei vari Comuni della provincia e poi nelle feste politiche e di partito organizzate nelle prossime settimane e sino a metà settembre. Sarà possibile firmare anche online su una piattaforma dedicata.

Il Comitato promotore è composto a livello nazionale da un vasto fronte di partiti dell’opposizione e di sindacati e associazioni. A Modena ne fanno parte Cgil e Uil, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Rifondazione comunista, Alleanza Verdi-Sinistra, Modena Volta Pagina e tutte le associazioni che compongono la rete de La Via Maestra per la Costituzione, tra cui, Anpi, Arci, Arcigay, Coordinamento democrazia costituzionale, Udu, Libera, Legambiente. Ed inoltre Agedo, Movimento Cooperazione Educativa, Fiab, Comitato ER contro ogni Autonomia, Rete per l’Emergenza Climatica e Ambientale ER.