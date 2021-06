Castelfranco Emilia, Remo Mezzetti entra nella Giunta Gargano

Nuovo ingresso nella Giunta di Castelfranco Emilia: dopo l’uscita di Denis Bertoncelli, il Sindaco Giovanni Gargano ha fatto la sua scelta e ha nominato Remo Mezzetti nuovo Assessore al Patrimonio e alla Programmazione degli Investimenti, con delega a Villa Sorra e Turismo, al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Nel corso degli anni Remo Mezzetti ha avuto esperienza amministrativa presso il Comune di Castelfranco Emilia e di Modena, è stato Presidente USL 16 di Modena, Amministratore Delegato Ospedale Riabilitativo di Montecatone (Imola), Amministratore Delegato Nuovo Ospedale Civile di Sassuolo, Consigliere della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena dal 2010/2015, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena (2015-2019), da luglio 2020 Componente Consiglio d’Amministrazione di ERT (Emilia Romagna Teatro Fondazione), incarico lasciato in questi giorni per incompatibilità alla luce della chiamata ricevuta per il nuovo incarico a Castelfranco Emilia.

“Se si volesse fare un parallelismo con il mondo del calcio, si potrebbe parlare, senza tema di smentita, di un vero e proprio “colpaccio di mercato” – ha dichiarato con enorme soddisfazione il Sindaco Giovanni Gargano evidenziando come – con l’ingresso di Remo Mezzetti e con la sua sconfinata esperienza si va ad arricchire in maniera incisiva la forza della squadra che mi onoro di guidare. La nostra comunità intera merita il meglio e sono fortemente convinto che anche con il suo apporto andremo ad impreziosire ulteriormente la nostra azione di governo. Ci siamo lasciati alle spalle due anni veramente duri, in cui, tra alluvioni e pandemie, solo per fare un piccolo esempio, non ci siamo fatti mancare nulla, ma gettando sempre il cuore oltre l’ostacolo, siamo riusciti ad affrontare sfide pressoché impensabili. E di questo sono grato non solo alla mia Giunta, ma anche nei confronti dell’intera macchina comunale. Ora i tempi sono maturi per ingranare due marce in più in un solo colpo, e la scelta di Remo Mezzetti, al quale auguro buon lavoro, va proprio in questa direzione”.