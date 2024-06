Violazione del silenzio istituzionale, l'Agcom richiama il Comune di Mirandola

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

L'Agcom, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ha formalmente richiamato il Comune di Mirandola per la violazione delle norme sul cosiddetto silenzio istituzionale. Lo sancisce una delibera dell'Autorità datata 29 maggio, che ha rilevato da parte dell'Amministrazione guidata dal sindaco Greco la violazione dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, vale a dire quella regola che vieta ai Comuni di effettuare comunicazioni istituzionali nei periodi pre-elettorali, ad eccezioni di quelle strettamente necessarie e impersonali.

La decisione arriva dopo l'esposto presentato da Carlo Bassoli, candidato sindaco del centrosinistra, in merito all'incontro che si sarebbe dovuto tenere lo scorso 11 maggio 2024 (poi rinviato al 31 maggio) tra il MInistro dell'Economia Giorgetti, in sindaco, il vicesindaco (la candidata Letizia Budri) e gli imprenditori del territorio.

La lettera di invito a quell'evento è stata quindi valutata come una violazione e ha comportato il richiamo, che di per sè non implica conseguenze particolari, se non l'obbligo di pubblicare la notizia sul sito del Comune.

Carlo Bassoli attacca: "L’incontro organizzato dall’Amministrazione con il Ministro Giorgetti della scorsa settimana non è che l’episodio più recente ed eclatante di una serie di interventi pubblici della candidata Budri in palese contraddizione di queste regole: dalle foto diffuse avendo alle spalle il gonfalone della Città di Mirandola, alle comparsate agli eventi di piazza o in ogni occasione praticabile, non importa quanto inopportuna o palesemente illegittima fosse la sua presenza".

"Esistono dunque regole precise che normano il confronto politico, anche quello acceso, tipico di una campagna elettorale - aggiunge il candidato del centrosinistra - Regole che Letizia Budri ha ripetutamente violato con esibita noncuranza, evidentemente persuasa di esserne al di sopra e di poterne prescindere. Male davvero: perché è anche dai comportamenti messi in campo, che si evince lo stile politico e lo spessore democratico dei candidati. E possiamo dire che per chi, come Letizia Budri, avrebbe l’ambizione di governare Mirandola, l’inizio è davvero scadente".

Nella querelle che prosegue da inizio campagna elettorale è intervenuto anche Guglielmo Golinelli, segretario provinciale della Lega: “Carlo Bassoli e la sua coalizione possono permettersi di dare ben poche lezioni in materia di rispetto delle norme in quanto – in capo a loro – sono state accertate numerose violazioni per quanto concerne le affissioni sulle vetrine delle sedi elettorali. Gli errori, ad eccezione della lista che vede capolista il Dott. Toscani, venivano registrati anche nelle affissioni sulle plance elettorali preposte dove, da principianti quali si stanno dimostrando, i manifesti risultavano carenti della necessaria dicitura indicante il committente responsabile, incappando in accertamenti della Polizia Locale sanzioni da parte della Prefettura. Le violazioni non sono finite: anche nei volantini imbucati nelle cassette delle lettere mancava il committente responsabile”.