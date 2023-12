Elezioni Carpi, nel Pd la candidatura a sindaco si gioca tra Riccardo Righi e Giovanni Taurasi

Sono Riccardo Righi e Giovanni Taurasi le due possibili figure per la candidatura a Sindaco di Carpi per le amministrative del 2024. Verificate e confermate entrambe le disponibilità a candidarsi, ora il Partito Democratico porterà i temi del futuro programma e i nomi al confronto con il tavolo della coalizione: è quanto espresso dall’Ordine del Giorno votato ieri sera a Fossoli, nel corso dell’Assemblea cittadina.

Attuale assessore a Urbanistica e architetto l’uno, storico e divulgatore, dipendente della Regione Emilia-Romagna l’altro, Righi e Taurasi si sono detti "emozionati e onorati" di aver raccolto gli attestati di stima dell’Assemblea: ora si avvia la fase di un confronto serrato con gli alleati attuali e potenziali, per poi tornare, a breve, in una nuova Assemblea.

Nel caso in cui dalle consultazioni non emergesse la convergenza su un unico nome, allora si procederà con le primarie aperte di coalizione, nel rispetto del quadro di indicazioni per le primarie di coalizione a livello provinciale e regionale.

"Il confronto che ha avuto luogo in Assemblea - si è dimostrato improntato alla correttezza, come sottolineato dagli interventi dei Segretari cittadino e provinciale Daniela Depietri e Roberto Solomita, nella consapevolezza che l’obiettivo primario sia quello di costruire una coalizione la più ampia possibile, con il Pd in ascolto delle esigenze e degli stimoli degli altri partiti e delle forze civiche, ma consapevole, in quanto prima forza politica della città, di essere chiamato a giocare il ruolo di perno dell’alleanza".

“Ho scelto di candidarmi alla guida di Carpi per il Partito Democratico. Mi fa piacere che, come me, abbia pensato di farlo anche Riccardo Righi, assessore che stimo. Credo che l'esperienza che ho maturato in questi anni possa essere utile a una città che ha bisogno di cura, con una proposta che sappia affrontare la complessità del momento che stiamo attraversando, causa di timori ma anche foriero di opportunità. Di questo, più di tutto, credo che la nostra comunità abbia bisogno. Occorre tenere insieme slancio verso il futuro e memoria delle proprie radici, sicurezza e solidarietà, sviluppo e sostenibilità, formazione e servizi. E il centrosinistra può dare una risposta alle inquietudini che attraversano la comunità e dare fiducia nel futuro ai nostri cittadini”, ha commentato Taurasi.

Righi ha invece dichiarato: "Sono orgoglioso della fiducia che mi è stata data e consapevole che "fiducia" significa soprattutto responsabilità. La mia disponibilità come candidato Sindaco non è dettata da ambizioni personali, ma vuole essere a servizio della comunità, come custode di un sogno collettivo costruito insieme a cittadine e cittadini che vorranno credere in esso. Mai da solo, ma come parte di una squadra. A prescindere dalle sfide che dovremo affrontare e i traguardi che vorremmo prefissarci, il mio impegno andrà verso le persone, per fare ritrovare fiducia nella politica. Per ascoltare, parlare, sognare. Per decidere insieme il percorso e gli obiettivi da raggiungere. Insieme. Il bene della città deve andare oltre i personalismi. Sono fermamente convinto che soltanto insieme si possano raggiungere risultati straordinari".