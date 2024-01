Annullata la conferenza su Mariupol, affondo dell'Ambasciata Russa contro il Comune

La revoca della sala civica di via Viterbo decisa nei giorni scorsi dalla Giunta Muzzarelli per l'iniziativa su “La rinascita di Mariupol” organizzata dall'Associazione Culturale Russia Emilia Romagna ha comportato il rinvio della mostra/conferenza a data da destinarsi. Lo hanno reso noto ieri gli stessi organizzatori, pur non specificando le motivazioni della scelta. Non è quindi stata individuata una nuova location e l'evento non si terrà il 20 gennaio a Modena.

L'Associazione culturale ha commentato duramente: "Il clima intimidatorio generato dalle autorità della giunta di Kiev e l'aperta ostilità delle istituzioni modenesi che assecondano le volontà del regime banderista insediatosi nel 2014, non consentono l'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti. Il silenzio inquietante e la complicità delle forze politiche, pone seri interrogativi sullo stato di salute della Democrazia italiana ed europea".

Una critica molto aperta è arrivata anche dall'Ambasciata Russa in Italia, che in una nota sul proprio profilo istituzionale scrive: "Suscita perplessità anche la posizione ambigua, per non dire vile, delle autorità italiane, che in un primo momento concedono gli spazi necessari per l’allestimento della mostra dal titolo “La rinascita di Mariupol” a Modena, per poi soccombere alle pressioni della “polemica” e del marcio regime oligarchico ucraino rappresentato dal temibile Ambasciatore ucraino in Italia, Yaroslav Melnyk il “Terribile”, e tornare indietro su una decisione già presa. Sorge quindi un ragionevole dubbio su chi dipenda davvero da chi: è forse Kiev, che come sostengono gli autorevoli esperti occidentali non resisterebbe nemmeno una settimana senza il sostegno dell’Occidente (Italia compresa) a dipendere da Roma? O è forse Roma in realtà a dipendere da Kiev, la quale non ha proprio nulla da offrire al di là dell’ideologia nazista di Stepan Bandera e di una tracotanza e ingordigia che non conoscono limiti?".

L'Ambasciata rincara la dose: "Altrimenti come si spiega il fatto che gli ucraini dettino legge alle autorità e al popolo italiano per quanto riguarda gli eventi sociali e culturali ai quali si deve partecipare, e quelli a cui non si deve partecipare, o per quanto riguarda quali produzioni mettere in scena e quali invece ostacolare, quali artisti e musicisti invitare e di quali invece deve essere annullato lo spettacolo? Se all’interno dell’opinione pubblica italiana già da tempo circola la convinzione che molte decisioni vengano prese in via Veneto, evidentemente oramai si può anche affermare con certezza che le autorità italiane, sia centrali che locali, sono obbligate a tenere in considerazione per qualunque questione l’opinione dell’Ambasciata Ucraina".

Ambasciata Ucraina che replica attraverso una nota all'agenzia Adnkronos: "Tutto ha i suoi limiti, e ciò si applica anche alla menzogna e al nichilismo russi. Nel suo post, la missione russa ha 'dimenticato' di menzionare le azioni della Russia: l’assedio della città, i massici bombardamenti, le sparatorie, le torture, le violenze sessuali contro la popolazione civile e la deportazione forzata dei bambini ucraini, quelli sopravvissuti, nel territorio della Federazione Russa". Ambasciata che poi sottolinea come "la dittatura manipolativa russa non ha posto nella democratica Italia!".

È invece confermato l'evento di piazza promosso dai Radicali Italiani per lo stesso sabato 20 gennaio, alle ore 15 in Piazza Mateotti a Modena. Gli organizzatori ribadiscono: "Da oltre 20 anni denunciamo la guerra ibrida di Mosca fatta di propaganda, armi ed energia, nella sostanziale indifferenza delle diplomazie europee". Hanno già aderito alla manifestazione: Leleka ODV-Odv Mriya-Associazione culturale Magica Pysanka-Associazione cristiani ucraini in Italia-Giovani per l’Ucraina-Associazione tematica Piero Capone-Liberi Oltre-EconomiaItalia-FIDU-Comitato Ventotene-Più Europa Modena-Italia Viva Modena-Volt Modena-Partito Socialista italiano-Partito Repubblicano-Italia del Futuro-UniversitariLiberi-Associazione culturale europea Italia Ucraina Maidan PeopleforUkraine ODV-ETS-Azione Modena-Base Italia-Associazione Malva - ucraini di Ravenna-Euro File Monique Camarra-Project MEAN-Ponte Atlantico-Associazione Anahita.