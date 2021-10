Finale Emilia, Claudio Poletti è il nuovo sindaco. Distanziato Palazzi

Marco Poletti, Claudio all'anagrafe, è il nuovo sindaco di Finale Emilia. Il rappresentante del centrosinistra si è infatti imposto sul rivale del centrodestra, Sandro Palazzi, nel turno di ballottaggio per le lezioni amministrative 2021. Poletti partiva da un vantaggio rassicurante maturato due settimane fa, di circa 12 punti percentuali: numeri che sono stati confermati in questo secondo turno.

Il sindaco uscente Sandro Palazzi ha guadagnato qualche voto rispetto al primo turno, ma altrettanto ha fatto in proporzione Poletti: la sfida al ballottaggio si è quindi conclusa con un 63% per il vincitore e un 37% per lo sconfitto.

Alla luce di questi numeri, la coalizione di Poletti elegge 10 consiglieri comunali: 4 per Progetto Democratico, 3 della Lista Civica con Claudio Poletti, 2 di Per Cambiare e uno della Lista Civica Insieme. Il centrodestra, oltre allo stesso Palazzi, manda in consiglio solamente un rappresentante di Fratelli d'Italia. Eletti anche Bendettta Pincelli e un consigliere di Ricominciamo Daccapo, oltre a Mattia Veronesi e un rappresentante di Generazione Futura 2030.

A Finale Emilia si è recato alle urne il il 50,71% degli elettori, circa 9 punti percentuali in meno rispetto al primo turno.