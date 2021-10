Elezioni comunali, a Pavullo trionfa il civico Davide Venturelli

Dopo essere stato considerato una autentica "sorpresa" al primo turno, Davide Venturelli porta a compimento l'impresa e diventa il nuovo sindaco di Pavullo nel Frignano. Il giovane civico del gruppo "insieme per Pavullo" ha infatti vinto il ballottaggio contro il sindaco uscente Luciano Biolchini, esponente del centrodestra.

Biolchini aveva chiuso al comando il primo turno, conquistando il 35% dei consensi, mentre Venturelli era arrivato secondo, poco sotto il 29%. In questo secondo turno Venturelli ha saputo aumentare esponenzialmente il numero di voti, incassando evidentemente il favore degli elettori delle due coalizioni di centrosinistra sconfitte al primo turno. Biolchini, per contro, ha mantenuto lo stesso numero di consensi, vedendosi così surclassato.

Venturelli si è imposto con il 58% dei consensi. Alla sua lista vanno dunque 10 seggi in consiglio comunale. Vengono eletti in consiglio anche gli altri tre candidati: Luciano Biolchini, Graziano Pattuzzi e Stefano Scaruffi. Completano il quadro un consigliere a testa per le liste di Fratelli d'Italia, Lega e Lista Civica per Pattuzzi Sindaco.

Nel capoluogo del Frignano si è recato alle urne tra ieri e oggi il 53,14% degli elettori, a fronte del 60,61% di cinque anni fa.