Camera, Andrea De Maria vince il collegio di Carpi e della Bassa

L'impresa riuscita quattro anni fa al centrodestra con il leghista Emanuele Cestari, quella di strappare al centrosinistra lo storico collegio della pianura modenese, no si è ripetuta. E' stato Andrea De Maria, candidato del Partito Democratico ad imposrsi nel collegio uninominale U07 della Camera dei Deputati. Il candidato del centrosinistra ha surclassato di misura il leghista Giuseppe Galati.

A dividere i due una "Manciata di voti, circa 2000. De Maria si è imposto con il 37,7%, mentre Galati si è fermato 0.7 punti percentuali più sotto

Niente da fare per le altre forze politiche, che come su tutto il territorio emiliano sono risultate distaccate di molti punti percentuali. Mattia Veronesi del M5S si è fermato al 10,5%. mentre Giampiero Veronesi di Azione-Italia Viva ha raggiunto l'8%. Tutte sotto il 2% le altre liste, in linea con i risultati di tutto il territorio modenese.