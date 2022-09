Uninominale Camera, il centrodestra conquista Modena. Eletta Daniela Dondi

Sarà Daniela Dondi, candidata per il centrodestra a rappresentare il collegio di Modena (uninominale U04) alla Camera dei Deputati. A sorpresa l'avvocato modenese di Fratelli d'Italia ha superato in un testa a testa all'ultimo voto il candidato del centrosinistra, il sindacalista Aboubakar Soumahoro, scelto per il collegio modenese della coalizione in quota Sinistra Italiana. Un risultato a suo modo storico, in quello che è sempre stato considerato un seggio "sicuro" per il centrosinistra.

Lo scarto tra i due candidati è stato veramente minimo, nell'ordine di circa 3.000 voti assoluti, con uno scarto percentuale di circa mezzo punto. Nel capoluogo la preferenza è andata in modo più marcato a Soumahoro, ma negli altri principali comuni (come Sassuolo e Formigine) il risultato del centrodestra è stato molto più netto, consegnando l'elezione a Daniela Dondi.

Stefania Ascari, deputata uscente e candidata del M5S, si è dovuta accontentare dell'11%, mentre Claudia Cicolani di Azione-Italia Viva si è fermata l 9,6%. Percentuali al di sotto del 2% per tutte le altre liste in corsa

