Collegio delle Terre di Castelli, Angelo Bonelli eletto alla Camera

Il candidato del centrosinistra vince di misura il collegio uninominale della Camera dei Deputati U05, quello che ricomprende i comuni modenesi delle Terre di Castelli (Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca) insieme a quelli della parte sud della provincia di Bologna, numericamente preponderanti.

A spuntarla è quindi Angelo Bonelli, leader nazionale dei Verdi candidato nel collegio emiliano, ritenuto "sicuro" dal centrosinistra. Sicurezza che tuttavia arriva solo per pochi punti percentuali. Bonelli incassa infatti il 38,3% dei voti, superando di poco la diretta concorrente. Il centrodestra candidava infatti la leghista Benedetta Fiorini, parlamentare uscente, che ha ottenuto il 35,7% dei voti.

Da notare come i maggior consenso per Bonelli si arrivato dai comuni bolognesi, in particolare da Imola, mentre i territori modenesi si sono espressi maggiormente a favore del centrodestra.

In linea con i risultati nazionali le percentuali ottenute dalle altre forze in campo: Lorenza d'Amato del M5S si è attestata al 10,3%, mentre Mara Mucci di Azione-Italia Viva si è fermata appena sotto al 9%. Tutte al di sotto del 2% le altre liste in corsa.