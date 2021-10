Elezioni, nel modenese vince la continuità. Centrodestra a fasi alterne, scompare il M5S

Forse l'unico dato certo che le elezioni amministrative nei comuni modenesi consegnano alla cronaca è quello di una predilezione dei cittadini per la continuità con le amministrazioni uscenti. Questo fenomeno è lampante nei comuni piccoli, meno a Pavullo e smentito solo a Finale Emilia.

In Appennino, infatti, abbiamo la rielezione di due sindaci: Maurizio Paladini di Montefiorino - che tocca il sesto mandato, non consecutivo - e Fabio Braglia a Palagano, al suo terzo incarico dal 2011 ad oggi. Anche Sestola e Zocca confermano però le amministrazioni uscenti, seppur con nomi diversi: in questo caso sono stati i precedenti vicesindaci a farsi avanti e raccogliere con successo il testimone: Ropa dopo Tanari a Zocca e Magnani dopo Bonucchi a Sestola. Centrodestra in un caso, centrosinistra nel secondo.

Il comune di Pavullo conferma la fiducia a Biolchini, anche se il primo cittadino dovrà affrontare nuovamente il ballottaggio. Dopo 5 anni di mandato, Biolchini aumenta però di quasi un terzo i consensi in termini assoluti. A uscirne con le ossa rotte è il centrosinistra ancora diviso in due colazione, che raccoglie percentuali decisamente inferiori alla tornata del 2016. A fare festa è l'outsider, Davide Venturelli, il cui progetto civico ha convinto i pavullesi oltre le aspettative, erodendo i consensi del centrosinistra fino a conquistare la chance del ballottaggio.

Per un sindaco di centrodestra che può ritenersi soddisfatto, ve ne è uno invece che deve fare i conti con una perdita di consenso notevole. A Finale Emilia Sandro Palazzi si giocherà il ballottaggio, ma vede dimezzato il proprio tesoretto di voti rispetto a 5 anni fa. Nel centro della Bassa modenese il centrosinistra riconquista il ruolo di prima forza politica perso 5 anni fa dopo decenni di monopolio, senza però incrementare i propri voti assoluti: il candidato Claudio Poletti approccia il ballottaggio con un vantaggio rassicurante.

Difficile - e forse fuorviante - trarre da questo voto amministrativo dinamiche politiche di più ampio respiro. Nel casi specifici dei due comuni maggiori, si assiste nel centrodestra ad un cambio di leadership: sia a Finale che a Pavullo la Lega cede il passo a Fratelli d'Italia, che diventa la prima forza della coalizione. Un risultato atteso, alla luce dei sondaggi nazionali e della difficile situazione in cui il Carroccio si è posto in relazione alle scelte di alleanze e governo, che hanno eroso il consenso guadagnato da Salvini a favore delle posizioni più chiare e coerenti di Giorgia Meloni. Fratelli d'Italia, dal canto suo, conferma il percorso di continuo radicamento sul territorio che invece sta mancando alla Lega.

Il centrosinistra, dal canto suo, aveva scelto di non presentare simboli di partito, ma solo liste civiche a sostegno di Poletti e Pattuzzi: un buon riscontro nel primo caso, un fallimento nel secondo. La sinistra Coraggiosa" non decolla: Scaruffi a Pavullo si accontenta del 10%, mentre fa meglio Veronesi a Finale, contando su un consenso personale più ampio.

In linea con il trend nazionale, si riduce ai minimi termini anche nei due comuni modenesi l'appeal del M5S, che aveva scelto l'alleanza con la sinistra alternativa al Pd. I pentastellati perdono tantissimi voti rispetto alla tornata di cinque anni prima - quando era sulla cresta dell'onda - toccando percentuali che di fatto li collocano al margine dello scacchiere locale.