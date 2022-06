Elezioni comunali, Castelnuovo e Bomporto restano al centrosinistra. Diacci fa il bis a Novi

Il voto amministrativo del 12 giugno 2022 consegna una situazione sostanzialmente immutata nei tre Comuni modenesi che erano chiamati alle urne: Bomporto, Castelnuovo Rangone e Novi di Modena. Gli elettori hanno quindi dato fiducia alle amministrazioni uscenti, senza avvisaglie di cambiamento. Il dato più significativo è dunque quello dell'astensione, che raggiunge livelli quasi mai visti prima, con tutti i comuni che si fermano sotto al 50% di partecipazione

Bomporto

Tania Meschiari, candidata del centrosinistra, vince con largo margine a Bomporto e eredita l'amministrazione lasciata vacante anzitempo dalle dimissioni di Angelo Giovannini. Il centrodestra non raggiunge il 30% e Idee in Movimento di ferma all'11%.

Castelnuovo Rangone

Massimo Paradisi si conferma sindaco nella sfida a due con l'esponente del centrodestra Alessandro Boni. Il sindaco uscente ottiene un ampio consenso, frutto dell'appoggio di ben tre elettori su quattro. Il centrodestra unito non scalfisce gli avversari.

Novi di Modena

Se nel 2017 l'elezione di Enrico Diacci era stata quasi un fulmine a ciel sereno, oggi arriva una conferma importante per il primo cittadino uscente. Diacci ottiene il 55% dei voti e batte l'esponente del centrosinistra, Marco Ferrari, guadagnando così il secondo mandato.

Cala drasticamente la partecipazione

Se per il referendum, che vive di dinamiche proprie e peculiari, l'astensione di massa era per certi versi attesa, è invece preoccupante il dato relativo alle Amministrative. Anche sul nostro territorio, che storicamente ha sempre visto picchi di paertecipazione al voto superiori a quelli della media nazionale.

Nei tre comuni al voto la metà dei cittadini ha deciso di non esprimersi. E' Castelnuovo l'unico comune a far segnare un aumento rispetto a 5 anni fa: 44,78% contro il 42,60%. A Bomporto un dato più basso rispetto a tre anni fa: oggi ha finora votato il 46,30% dei cittatini (rispetto al 67,97%), così come a Novi, dove ha votato il 48,28% (rispetto al 55,16% del 2017). In questi comuni sono ovviamente più alti anche i dati sull'affluenza al referendum.