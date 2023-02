Congresso Pd, a Modena Stefano Bonaccini triplica i voti di Schlein

Nella 'sua' Emilia-Romagna il governatore Stefano Bonaccini porta a casa 10.559 voti raggiungendo il 60,2% delle preferenze. Doppiata così Elly Schlein, a cui vanno 5.038 voti e il 28,7% dei consensi. Più indietro Gianni Cuperlo con 1.448 voti (8,2%) e Paola De Micheli con 503 preferenze (2,9%). Questo il bilancio del voto nei circoli per la scelta del nuovo segretario nazionale.

A fornire i dati è Luigi Tosiani, segretario regionale del Pd, con un post su Facebook. In totale sono "17.548 le iscritte ed iscritti che hanno espresso il loro voto, in quasi 500 assemblee, dalle città fino ai comuni, alle frazioni più piccole del nostro territorio regionale", sottolinea Tosiani: "Il dato, quello sulla partecipazione, più alto in Italia, che ci rende orgogliosi, perché testimonia un radicamento territoriale importante fondamentale per il nostro percorso di rigenerazione".

Il segretario del Pd emiliano-romagnolo, quindi, rivolge un "grazie alle candidate ed ai candidati, per la passione, la generosità e le idee che hanno messo in campo. Grazie alle federazioni, ai circoli, alle segretarie ed ai segretari, ai volontari che hanno animato queste giornate di buona politica". Adesso, conclude Tosiani, "insieme verso le primarie del 26, che sono certo saranno una grande festa di democrazia e partecipazione".

I dati modenesi

Il conteggio finale delle votazioni nei circoli della provincia di Modena, per scegliere i due candidati alla segreteria nazionale che concorreranno alle primarie aperte del 26 febbraio, ha dato i seguenti risultati (in ordine di apparizione dei candidati sulle schede): Gianni Cuperlo 206 voti (8,9%), Stefano Bonaccini 1563 voti (67,55%), Paola De Micheli 43 voti (1,86%), Elly Schlein 502 voti (21,69%).

Esprime la propria soddisfazione la presidente della Commissione Renza Barani “I quattro candidati alla segreteria hanno raccolto nei circoli della provincia di Modena complessivamente 2.314 preferenze con un incremento di oltre il 5% rispetto alle 2.188 della scorsa tornata congressuale del 2019”.

“La maggiore partecipazione dimostra che nel modenese continua ad esserci grande voglia di fare politica anche dal basso – commenta il segretario provinciale Pd Roberto Solomita - Grazie alla passione dei nostri militanti che hanno permesso il perfetto funzionamento della assemblee di circolo, metteremo a disposizione quasi 90 seggi su tutto il territorio provinciale per consentire una grande partecipazione anche in occasione delle primarie del prossimo 26 febbraio.”

Il quadro nazionale