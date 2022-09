Il voto in diretta | Alle urne più di sette modenesi su dieci. Inizia lo scrutinio

Urne chiuse. I cittadini italiani sono stati chiamati al voto domenica 25 settembre, dalle ore 7 alle ore 23, per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica; due assemblee che per la prima volta si presenteranno in numeri ridotti per effetto della riforma costituzionale recante la riduzione dei parlamentari: 400 membri la Camera dei Deputati e 200 il Senato.

Ultimi aggiornamenti in diretta

ORE 23.25 - YouTrend: centrodestra avanti con distacco L'instant poll Quorum/YouTrend per SkyTg24: ORE 23.13 - Il nuovo governo dovrà ascoltare anche l'Italia che non ha votato "L'astensione record di queste elezioni politiche dimostra l'assurdità di quello che è accaduto: una crisi mentre il governo di Mario Draghi stava ottenendo successi in economia e nell'approvvigionamento di energia; una campagna elettorale basata su programmi affrettati e sul discredito degli avversari; una legge elettorale che ha tolto agli elettori il potere di scegliere i parlamentari, assegnando loro soltanto la ratifica di nomi sconosciuti scelti dalle segreterie dei partiti. E una distanza abissale, anche nell'età di gran parte dei candidati, dalle risposte che i giovani si attendevano". Il commento di Fabrizio Gatti su Today.it

ORE 23.07 - Exit Poll stima seggi coalizioni e principali liste non coalizzate per il Senato (fonte Rai)

Al centrodestra andrebbero tra 111 e 131 seggi, al centrosinistra tra 33 e 53 seggi, al Movimento 5 Stelle tra 14 e 34, ad Azione-Italia Viva tra 4 e 12. ORE 23:05 - Ci siamo: i primi exit poll

I primi exit poll Swg: Fratelli d'Italia primo partito. Fratelli d'Italia 25 (23-27 per cento)

Pd 20 (18-22 per cento)

M5s 15,5 (13.5-17.5 per cento)

Lega 11.5 (9.5-13.5 per cento)

Forza Italia 7 (6-8 per cento)

Azione Italia Viva 7 (6-8 per cento)

Verd-Sinistra 3,5 (3-4 per cento)

+Europa 2,5 (2-3 per cento)

ItalExit 2,5 (2-3 per cento)

Noi Moderati 1,5 per cento

Unione Popolare 1 per cento

Impegno Civico 1 per cento

ORE 23.00 - SI APRE LA DIRETTA ELETTORALE

L'apertura delle urne inizia subito dopo la chiusura dei seggi al pubblico. Attesa per il dato dell'affluenza delle ore 23.

I collegi proporzionali e quelli uninominali

Come previsto dalla legge elettorale l'Italia è divisa in collegi con un dato numero di elettori, all'interno delle quali i partiti e le coalizioni presentano liste con i propri candidati. Nei collegi plurinominali vige il meccanismo proporzionale, dove ogni partito o coalizione presenta una lista di candidati e ottiene i seggi in base ai voti ottenuti, purché superi la soglia di sbarramento del 3% (10% per le coalizioni). In questo modo vengono assegnati 392 seggi per la Camera e 122 per il Senato. Il restante 37% dei parlamentari vegono scelti attraverso i collegi uninominali (147 per la Camera e 74 al Senato) dove vince il candidato che prende, in un turno unico, anche solo un voto in più rispetto agli altri. Restano poi 12 collegi appartenenti alla Circoscrizione estera che decretano 8 deputati e 4 senatori.