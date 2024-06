Mirandola, il centrodestra vince al ballottaggio. Budri eletta sindaca

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Scontro testa a testa a Mirandola per le elezioni del 2024. Dei quattro i candidati sindaco in corsa per le elezioni comunali 2024 a Mirandola del primo turno, due si sono contesi questo secondo turno: Letizia Budri, vicesindaco uscente dell'Amministrazione di centrodestra e, per il centrosinistra, il manager Carlo Bassoli.

E' la Budri a spuntarla in questa seconda manche elettorale con ben il 51,06 % dei voti. Il candidato del centro sinistra invece, Bassoli si ferma appena al di sotto al 48,94%.

Alla coalizione della Budri vanno in totale 10 seggi in consiglio comunale ripartiti in: 4 alla lista Letizia Budri sindaco, 3 alla Lega, 2 a Fratelli d'Italia, e uno a Forza Italia.

Alla coalizione del centro-destra ne spettano invece 4, ripartite in 3 al PD e una alla lista civica "+ Mirandola" oltre al consigliere Carlo Bassoli, Un seggio anche al Consigliere Giorgio Siena.

Affluenza al Ballottaggio

Al ballottaggio delle elezioni comunali a Mirandola, l'affluenza alle urne è stata del 51,72%. Su un totale di 18.976 elettori, hanno votato 9.815 persone. Sono state registrate 83 schede nulle e 43 schede bianche. Non ci sono state schede contestate.

Circa un 10% in meno di affluenza di questo secondo turno elettorale rispetto al primo. Rispetto al primo turno la coalizione di centro-destra ha perso circa 200 voti, passando da un totale di 5.128 voti di inizio giugno ai 4.947 odierni, Bassoli invece tra il primo turno e questo secondo turno ne ha guadagnati quasi 400, passando dai 4.354 voti di inizio giugno ai 4.742 voti di questo secondo turno. Tuttavia questi non sono stati sufficienti per strappare la vittoria e l'alleanza con Giorgio Siena non si è tradotta in una reale somma dei risultati.