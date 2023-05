Elezioni Camposanto, Monja Zaniboni si conferma sindaca per il secondo mandato

Nessuna sorpresa alle elezioni amministrative di Camposanto, dove il centrosinistra replica in fotocopia il risultato di 5 anni or sono e conferma Monja Zaniboni come sindaca del piccolo comune della Bassa.

La Zaniboni vince con il 55,26% dei voti, superando Daniele Manfredini della civica di Centrodestra che si ferma al 44.74%.

Noi per Camposanto elegge così 8 consiglieri comunali, mentre sono 4 (compreso il candidato sindaco) quelli che spetteranno al centrodestra,

L'affluenza al voto è stata bassa: appena il 53,86% dei cittadini di Camposanto si è recato alle urne.