Elezioni Polinago, vince il centrodestra di Simona Magnani per soli 8 voti

Niente quinto mandato da sindaco di Polinago per Gian Domenico Tomei. L'esponente del centrosinistra si è dovuto arrendere per una manciata di voti alla candidata rivale, Simona Magnani. Le elezioni amministrative nel piccolo centro dell'Appennino hanno visto un finale a dir poco al fotofinish: sono infatti solamente 8 i voti in più ottenuti da Magnani, candidata del centrodestra.

La lista civica del sindaco uscente ha ottenuto 433 voti, mentre Noi Polinago ne ha conquistati 441. Uno scarto minimo ma sufficiente a consegnare la vittoria al centrodestra, che potrà contare su 7 consiglieri comunali a fronte dei tre (sindaco compreso) della civica sostenuta dal centrosinistra.

Una sfida che era la riproposizione di quella di 5 anni fa, quando Magnani aveva ottenuto 387 voti, contro i 500 di Tomei.

Quest'anno il comune di Polinago è stato quello con la maggiore affluenza fra quelli al voto, con il 66,37% di partecipazione. Immaginiamo che, alla luce dello scarto minimo, saranno passate al setaccio le schede bianche e nulle.