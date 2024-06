Elezioni europee, i provincia di Modena il PD ritrova forza. Centrodestra al 38%

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

In provincia di Modena il Partito Democratico si conferma primo partito con una crescita visibile e il centrosinistra nel suo complesso si impone come coalizione. E' questo il primo dato che emerge in tutta la sua evidenza dai risultati delle Elezioni Europee sul nostro territorio, ribaltando il dato nazionale.

A livello provinciale il PD raggiunge il 39,72%, aumentando non solo la percentuale delle elezioni di 5 anni fa (33,56%) ma anche i voti assoluti.

Guardando al campo del centrosinistra, l'Alleanza Verdi-Sinistra raggiunge il 5,9%, leggermente sotto la media nazionale, mentre Azione si ferma al 3,52% e Stati Uniti d'Europa al 2,64%. Il centrosinistra è quindi prima coalizione.

I partiti del centrodestra si fermano nel loro complesso al 38% con una nettissima inversione in termini di consenso tra le singole forze. Come previsto, Fratelli d'Italia esplode anche sul territorio modenese, seppur in misura inferiore alla media nazionale, raggiungendo il 25,96% e passando da appena 15mila voti di cinque anni fa a ben 82mila. Percorso opposto per la Lega, che dal 2019 quando era addirittura primo partito lascia per strada ben 100mila voti. Stabile invece forza Italia, al 6%.

Il Movimento 5 Stelle si conferma terzo partito, ma vede dimezzato rispetto al 2019 il proprio consenso, sia in termini assoluti che percentuali.

L'affluenza in calo

Numeri decisamente in calo per la partecipazione politica nel territorio modenese. Il dato dell'affluenza è come sempre il primo vero risultato politico che emerge dalle consultazioni elettorali, in attesa degli scrutini. Un dato che non è certo positivo: l'affluenza alle urne scende vistosamente rispetto alle consultazioni di 5 anni fa.

Per quanto riguarda le elezioni Europee l'affluenza è stata pari al 60%. Persi ben 10 punti percentuali rispetto al 70,18% del 2019.

Erano 543.196 gli aventi diritto del territorio provinciale modenese chiamati ad esprimersi per eleggere i rappresentanti del Parlamento Europeo. Dai dati forniti dalla Prefettura di Modena risulta che di questi, 266.409 sono uomini e 276.787 donne, suddivisi in 701 sezioni di cui 6 ospedaliere.