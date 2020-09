Elezioni Montese | Matteo Deluca è sindaco per appena 11 voti

Dalle urne di Montese ecco una sopresa: il nuovo sindaco è Matteo Deluca, giovane candidato di "Montese si ...rinnova". Il candidato civico si è imposto per appena 11 voti di distacco sul secondo, l'ex primo cittadino Luciano Mazza. La lista di Deluca ha ottenuto 848 voti, pari al 45,96%.

Mazza, esponente locale del centrosinistra eletto per la prima volta nel 1995 tra le fila dell'allora Pds, non ha raggiunto per una manciata di voti quello che sarebbe stato il quinto mandato in 25 anni. La sua lista (Insieme per Montese), ha ricevuto il 45,37% dei voti validi.

Sconfitto invece il centrodestra, che correva con i simboli dei tre partiti della coalizione Uniti per Montese a sostegno di Flavio Viani. Il candidato non è riuscito a strappare i consensi sperati, fermandosi appena all'8,67%.

Alla luce di questo risultato la maggiornaza di Deluca ottienee 8 consiglieri comunali, mentre l'opposizione guidata da Mazza conterà su 4 consiglieri. Nessun eletto per il centrodestra.

L'affluenza alle urne a Montese è stata del 71,21%, su un totale di 2.633 elettori aventi diritto. Le schede nulle sono state 13 e quelle bianche 17.