Francesca Silvestri riconfermata Sindaca di Bastiglia per il terzo mandato

Bastiglia ha visto Francesca Silvestri ottenere una storica riconferma con un 70,46 % , assicurandosi il terzo mandato consecutivo come sindaca del comune. Silvestri, sostenuta dal centrosinistra con la lista "Insieme per Bastiglia", ha prevalso su Giuseppe Vandelli, candidato della lista civica "Progetto Comune", che ha ricevuto il sostegno di partiti centristi.

Francesca Silvestri ha basato la sua campagna elettorale sui successi e sui risultati ottenuti durante i suoi precedenti mandati, proponendo un programma volto a consolidare e ampliare le iniziative già avviate. La sua amministrazione ha puntato su progetti di sviluppo sostenibile, miglioramento dei servizi pubblici e promozione della partecipazione cittadina. La lista "Insieme per Bastiglia" ha fatto leva sulla continuità e sulla visione a lungo termine per il futuro del comune.

Dall'altro lato, Giuseppe Vandelli e la lista "Progetto Comune" hanno offerto un'alternativa, con un programma focalizzato sull'innovazione e su una gestione più efficiente delle risorse comunali. Nonostante una campagna elettorale intensa e il sostegno di partiti centristi, Vandelli non è riuscito a convincere una maggioranza di elettori a sostenere il cambiamento proposto. Alla lista "Insieme per Bastiglia".vanno 8 seggi del consiglio comunale mentre a "Progetto Comune" 4

Dati e affluenza

Nelle elezioni comunali di Bastiglia, l'affluenza alle urne è stata significativa, con un totale di 2.049 votanti su 3.197 elettori registrati, pari al 64,09% del totale.

Le 36 schede nulle indicano possibili errori di compilazione o voti non validi, mentre le 46 schede bianche rappresentano una scelta consapevole di non esprimere preferenze tra i candidati. Non sono state segnalate schede contestate, confermando la correttezza e la trasparenza del processo elettorale.