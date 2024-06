Campogalliano: Daniela Tebasti vince le elezioni con il 49,34% dei voti

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Le elezioni comunali di Campogalliano hanno visto Daniela Tebasti emergere come vincitrice con il 49,34% dei voti, consolidando così la sua posizione come futura sindaca del comune. Tebasti, candidata della lista Centro-Sinistra Campogalliano, ha ottenuto una solida vittoria con l'obiettivo di dare continuità all'amministrazione, di cui è vicesindaco.

La competizione elettorale ha visto una serie di sfide tra diverse fazioni politiche. Sul fronte opposto, Tatiana Bocedi, sostenuta dalla lista Uniti x Campogalliano, ha dato battaglia con una proposta alternativa per il futuro della città. Il Movimento 5 Stelle, non trovando alleanze, ha corso da solo con Lauro Artioli come candidato sindaco.

Inoltre, due progetti civici hanno arricchito il panorama politico locale: Flavio Liguori è stato il candidato di "Lista civica 41011", mentre Cesare De Paoli ha ricevuto l'appoggio del gruppo "Progetto Campogalliano".

I risultati delle elezioni hanno delineato una composizione variegata del consiglio comunale, con la lista Centro-Sinistra Campogalliano che ha conquistato 8 seggi, seguita da "Progetto Campogalliano" con 2 seggi,Uniti x Campogalliano con 1 seggio e "Lista civica 41011" con 1 seggio. Il Movimento 5 Stelle, pur essendo stato presente come candidato, non ha ottenuto alcun seggio.

La vittoria di Daniela Tebasti riflette la fiducia degli elettori nella sua capacità di guidare il comune verso il progresso e il benessere della comunità. Con un mandato forte e chiaro, Tebasti si prepara a mettere in atto il suo programma elettorale, affrontando le sfide locali con determinazione e impegno.

Dati e affluenza

L'affluenza alle urne è stata significativa, con un totale di 4.443 votanti su 6.845 elettori registrati, corrispondente al 64,91% del totale. Le 80 schede nulle potrebbero indicare errori di compilazione o voti non validi, mentre le 76 schede bianche rappresentano una scelta consapevole di non esprimere preferenze tra i candidati. Non sono state segnalate schede contestate, confermando la correttezza e la trasparenza del processo elettorale.