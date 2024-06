Castelvetro: Federico Poppi del centrosinistra vince le elezioni con il 57,10%

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Le elezioni amministrative di Castelvetro hanno visto una netta vittoria del centrosinistra, con Federico Poppi che ha ottenuto il 57,10% dei voti. La sua vittoria è stata sostenuta dalla lista "Insieme per Castelvetro", che ha conquistato 11 seggi in consiglio comunale, garantendogli una solida maggioranza per governare.

Sul fronte opposto, la candidata principale del centrodestra, Silvia Vandelli, ha raccolto il 35,58% dei consensi. La sua lista, "Cambiamo Castelvetro", che riunisce i partiti tradizionali della coalizione, ha ottenuto 4 seggi in consiglio. Nonostante una campagna elettorale intensa, il centrodestra non è riuscito a prevalere contro il forte sostegno popolare per Poppi e il suo programma.

Un'altra figura importante nella scena politica locale è Lorenzo Fiorentini, ex candidato e consigliere, che ha partecipato alle elezioni con la sua lista indipendente "Valori Cristiani". Fiorentini ha ottenuto il 7,32% dei voti, aggiudicandosi 1 seggio in consiglio comunale. La sua presenza garantirà una voce alternativa e un ulteriore contributo al dibattito politico locale.

Dati e affluenza

Le elezioni amministrative a Castelvetro hanno registrato un'affluenza del 61,35%, con 5.357 votanti su un totale di 8.732 elettori registrati. Questo dato riflette un significativo coinvolgimento della comunità nel processo elettorale, dimostrando quanto siano importanti per i cittadini le scelte amministrative.

Analizzando i dettagli delle schede elettorali, si contano 135 schede nulle, che indicano errori di compilazione o voti considerati non validi. Inoltre, ci sono state 180 schede bianche, rappresentando una scelta consapevole degli elettori di non esprimere preferenze tra i candidati. Infine, non sono state segnalate schede contestate, confermando la correttezza e la trasparenza del processo elettorale.