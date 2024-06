Marco Biagini con il 54,15% è il nuovo sindaco di Fiorano Modenese

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Le elezioni comunali a Fiorano Modenese hanno visto una netta vittoria del centrosinistra, con il giovane Marco Biagini che ha ottenuto il 54,15% dei voti. Biagini è sostenuto da una coalizione formata da quattro liste: Partito Democratico, Noi ci siamo, Attiva Fiorano e Impegno Comune. Questa vittoria si traduce in 10 seggi nel consiglio comunale, ripartiti come segue: 6 seggi per il Partito Democratico, 2 per Attiva Fiorano, 1 seggio per Noi ci siamo e 1 per Impegno Comune.

Il centrodestra ha presentato uno schieramento ampio, riunendo tutte le forze locali sotto la candidatura di Giuseppe Manfredini, che ha ottenuto il 37,52% dei voti. Manfredini è stato sostenuto dai tre partiti tradizionali (Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia) e da due liste civiche: Manfredini sindaco e Uniti per crescere. Fratelli d'Italia si aggiudica così 2 seggi mentre a "manfredini sindaco", Forza italia e Lega va 1 posto ciasciuno.

Il Movimento 5 Stelle ha scelto di correre da solo a Fiorano, con la lista pentastellata che ha sostenuto il candidato sindaco Mario Giovanardi. Anche Luigi Montermini, già assessore comunale, ha corso in solitaria con il sostegno della lista civica Fiorano Futura.

Dati e affluenza

L'affluenza alle urne è stata del 61,58%, con 8.408 votanti su 13.654 elettori registrati. I dettagli delle schede elettorali indicano 162 schede nulle e 110 schede bianche, senza alcuna scheda contestata.