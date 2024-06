Fiumalbo, Alessio Nizzi supera il quorum e si conferma sindaco

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

La sua elezione era pressochè certa, potendo contare sul fatto di essere l'unico candidato in corsa. Eletto nel 2019, Alessio Nizzi si conferma sindaco di Fiumalbo anche per i prossimi 5 anni. E' sua la prima certezza delle elezion amministrative in provincia di Modena.

Candidato con la lista Uniti per Fiumalbo, che fa riferimento all'area di centrodestra, Nizzi aveva un solo scoglio da superare: il quorum di affluenza alle urne, fissato per legge al 40%. Un dato che il territorio di Fiumalbo ha largamente superato, pur nell'assenza di una vera campagna elettorale e della competizione.

Il piccolo centro dell'Appennino è infatti stato quello dove - ironia della sorte - la partecipazione al voto è stata più ampia, con il 81,28% di affluenza.