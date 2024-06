Elezioni 2024, Elisa Parenti vince a mani basse a Formigine

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

E' Elisa Parenti, presidente del consiglio comunale uscente, il nuovo sindaco di Formigine. Sostenuta dalla coalizione numericamente più folta - Partito democratico, Formigine al centro, Formigine città in movimento, Alleanza verdi sinistra, Movimento 5 stelle, Formigine viva - Parenti ha vinto con il 63,41% dei voti, ottenendo 15 seggi per le sue liste. Alle urne il 62,25% degli aventi diritto al voto, dato in calo rispetto al 2019 quando la percentuale era arrivata a sfiorare il 72%.

A sfidarla Simona Sarracino, vicesindaco uscente, che ha ottenuto il supporto di Azione Insieme per Formigine e di 'Formigine è Tutti'. Per lei l'8,73% dei voti e un solo seggio, quello personale

Il terzo candidato era invece il portabandiera del centrodestra, MaurizioPrandi, che ha riunito intorno a sè una coalizione composta dal 5 liste: ​Formigine futura, Lega, Per cambiare, Forza Italia, Fratelli d’Italia. A lui il 27,86% dei voti e 7 seggi.

Parenti ha di fatto confermato, in termini di volti assoluti, il risultato della sua predecessora Maria Costi, mentre il centrodestra la perso voti. L'affluenza è invece scesa del 6%.