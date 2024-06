Elio Pierazzi è il nuovo sindaco di Frassinoro

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Frassinoro ha scelto il suo nuovo sindaco. I cittadini si sono recati alle urne per esprimere il proprio voto e il risultato ha visto Elio Pierazzi emergere come vincitore. Pierazzi, con tre mandati da sindaco già all’attivo, si è candidato con la lista "Vivere in Montagna" e ha conquistato nuovamente la fiducia degli elettori.

Elio Pierazzi, noto per il suo profondo legame con il territorio e per la sua visione volta alla valorizzazione della vita montana, ha centrato la sua campagna elettorale su temi chiave come lo sviluppo sostenibile, la promozione delle risorse locali e il miglioramento dei servizi per i cittadini. La lista "Vivere in Montagna" ha fatto leva sull’importanza di mantenere vive le tradizioni locali, favorendo al contempo l'innovazione e il progresso.

Con un totale di 2.089 elettori registrati, la partecipazione è stata del 53,37%, con 1.115 cittadini che si sono recati alle urne. La percentuale del 53,37% suggerisce che poco meno della metà degli elettori ha scelto di non partecipare al processo decisionale, una tendenza comune in molte elezioni locali.

Delle schede raccolte, 33 sono risultate nulle, un numero che può indicare errori nella compilazione delle schede o voti di protesta. Le schede bianche, che ammontano a 19, rappresentano invece una scelta consapevole di non esprimere una preferenza specifica tra i candidati, spesso interpretata come un segnale di insoddisfazione verso tutte le opzioni disponibili o un’indicazione di neutralità.