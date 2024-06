Luigi Zironi si riconferma Sindaco di Maranello

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

All'esito della tornata elettorale Luigi Zironi si prepara al secondo mandato consecutivo. Sostenuto da Partito Democratico, e dalle liste civiche Maranello in Testa e Italia del Futuro, Zironi ottiene il 59,67% dei voti.

La corsa di Barbara Goldoni, candidata del centrodestra con il sostegno di Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega ed Evoluzione Maranello - Civica per Pozza, si arresta invece al 31,12 %.

Adele Baldi e Stefano Barbolini si trovano invece di molto al di sotto con un 7,07 % per la lista della Baldi e un appena 2,13% per Bardolini.

Alla coalizione Luigi Zironi vanno in totale 10 seggi suddivisi in 5 per il Pd, 3 per "Maranello in testa" e 2 per Italia del futuro. Alla coalizione della Goldoni invece spettano 4 seggi in consiglio comunale tra questi 3 a Fratelli d'Italia e 1 alla Lega. Un posto in consiglio se lo aggiudica anche Adele Baldi.

Dati e affluenza

L'affluenza alle urne è stata del 61,20% % con 8.601 votanti su 14.054 elettori registrati. Analizzando i dettagli delle schede elettorali, si contano 175 schede nulle, che indicano errori di compilazione o voti considerati non validi, e 85 schede bianche, rappresentando una scelta consapevole di non esprimere preferenze tra i candidati. Questo dato può essere interpretato in vari modi: da un lato, una maggioranza significativa ha scelto di esprimere il proprio voto; dall'altro, circa il 39% degli aventi diritto non ha partecipato alle elezioni, suggerendo una possibile disaffezione politica o altre barriere alla partecipazione.