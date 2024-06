Marano sul Panaro riconferma Giovanni Galli come sindaco

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Le elezioni comunali di Marano sul Panaro hanno visto Giovanni Galli riconfermato come sindaco. Galli, che ha guidato il comune negli ultimi anni, ha ottenuto un nuovo mandato grazie al sostegno della lista civica di centrosinistra "Marano - Energie in Comune". Il suo successo elettorale rappresenta un'importante continuità per la comunità locale.

A sfidare Galli nelle urne c'era Francesca Graziosi, candidata per la lista "Marano Futura", che si ispira al centrodestra. Nonostante un'intensa campagna elettorale, Graziosi non è riuscita a prevalere sull'attuale amministrazione.

Giovanni Galli ha basato la sua campagna elettorale sui risultati ottenuti durante il suo precedente mandato e su un programma volto a consolidare e ampliare le iniziative già avviate. La lista "Marano - Energie in Comune" ha puntato su temi cruciali come lo sviluppo sostenibile, il potenziamento dei servizi comunali e la promozione delle risorse locali.

Francesca Graziosi, con "Marano Futura", ha proposto una visione alternativa per il futuro del comune, con un programma che prevedeva una maggiore attenzione all'innovazione e alla modernizzazione delle infrastrutture. Tuttavia, l'elettorato ha scelto di dare fiducia a Galli, apprezzando la sua esperienza e la sua visione per il futuro di Marano sul Panaro.

I dati sull'affluenza

La partecipazione elettorale è stata significativa, con 2.590 votanti su 4.110 elettori registrati, corrispondenti al 63,02% degli aventi diritto.

I dettagli della votazione sono i seguenti:

Elettori totali : 4.110

: 4.110 Votanti : 2.590 (63,02%)

: 2.590 (63,02%) Schede nulle : 50

: 50 Schede bianche : 61

: 61 Schede contestate: 0

L'affluenza del 63,02% riflette un buon livello di partecipazione, segno dell'interesse e dell'impegno della comunità nei confronti delle questioni locali. Le 50 schede nulle indicano errori di compilazione o voti di protesta, mentre le 61 schede bianche rappresentano un'espressione di disaccordo o indecisione tra gli elettori.

In termini di distribuzione dei seggi, la lista "Marano - Energie in Comune" ha ottenuto la maggioranza con 8 seggi, mentre la lista "Marano Futura", guidata da Francesca Graziosi, ha conquistato 4 seggi. Questo risultato conferisce a Giovanni Galli una solida base di supporto nel consiglio comunale, consentendogli di proseguire con il suo programma amministrativo.

La riconferma di Galli testimonia la fiducia che gli elettori ripongono nella sua leadership e nella sua