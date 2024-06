Elezioni 2024, a Mirandola si va al ballottaggio: sfida tra Budri e Bassoli

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

A Mirandola il quorum non è stato ottenuto: nessuno dei candidati ha superato il 50% dei consensi. Il comune, dunque, andrà al ballottaggio. Si tornerà a votare tra due settimane e a sfidarsi saranno Letizia Budri, vicesindaco uscente dell'Amministrazione di centrodestra e, per il centrosinistra, il manager Corrado Bassoli.

Letizia Budri ha raggiunto il 45%, perdendo circa mille voti rispetto al suo predecessore, Alberto Greco, che 5 anni fa strappò l'amministrazione alla sinistra.

La coalizione che sostiene Bassoli è composta da Partito Democratico, azione, Sinistra Civica per Mirandola e dalla civica che fa riferimento al noto medico Stefano Toscani: ha ottenuto il 38,2%

Visto il contesto politico, è lecito pensare che, in occasione del ballottaggio, al centrosinistra potrebbero unirsi anche le liste degli altri due candidati scesi in campo: Giorgio Siena, consigliere comunale uscente che guida la lista civica +Mirandola, e Giorgio Cavazza, candidato per il Movimento 5 Stelle. Questo farebbe propendere nettamente la bilancia a favore di Bassoli.