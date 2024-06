Mezzetti nuovo sindaco di Modena, un successo con percentuali record

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Un'elezione senza storia. O per meglio dire con una grande storia di successo, oltre le aspettative che comunque lo davano come grande favorito. Massimo Mezzetti è il nuovo sindaco sotto la Ghirlandina, con una percentuale di consensi pari al 63,81%. Un risultato reso possibile in primo luogo dalla crescita del Partito Democratico, ma anche dalla composizione di una coalizione numerosa che complessivamente ha fatto aumentare i voti del centrosinistra rispetto a 5 anni fa.

Il calo dell'affluenza (7 punti percentuali sul 2019) evidentemente ha pesato solo a destra. Luca Negrini ha ottenuto il 28,39% dei voti, con un numero assoluto in calo di circa 6.000 voti assoluti rispetto al suo predecessore ne 2019. Fratelli d'Italia ha trainato la coalizione, ma gli altri due partiti (Lega e Forza Italia) hanno subito cali drastici.

Modena dipinge uno scenario sostanzialmente bipolare, con percentuali davvero risibili per gli altri 5 candidanti sindaci in corsa. Maria Grazia Modena ottiene il 3,15% (e un seggio in consiglio), mentre gli altri non superano il 2%. Si conferma quindi uno spazio pressochè nullo per progetti civici al di fuori delle coalizioni tradizionali.

Il centrosinistra guadagna anche un premio di maggioranza tale da consentire l'elezione di 22 consiglieri comunali: il Partito Democratico ha da solo la maggioranza assoluta con 17 eletti. Due seggi per Verdi-Sinistra, uno per Movimento 5 Stelle, Modena Civica e Azione.

L'opposizione si spartisce 10 posti in aula: oltre a Negrini, 5 consiglieri sarano di Fratelli d'Italia, uno di Forza Italia e uno della Lega. Completa il quadro Maria Grazie Modena.