Elezioni 2024, a Nontantola si andrà al ballottaggio tra Baccolini e Contursi

E' l'assessora uscente Tiziana Baccolini ad ottenere il miglior risultato a Nonantola. A sostenerla il Partito Democratico, coalizzato con Nonantola Attiva in una corsa a sindaco tutta al femminile. Tuttavia, il 44% non basta all'esponente del centrosinitra per ottenere la carica di sindaco. Si dovrà passare dal ballottaggio.

A sfidarla erano scese in campo Cinzia Vaccari, sostenuta da "Nonantola progetto 2030" e "Il futuro Adesso", Monica Contursi - con lei Fratelli d’Italia, Nonantola al Centro, Noi di Nonantola - e Barbara Guerzoni, appoggiata da un'unica lista che riunisce "Civici Nonantolani" e Movimento 5 Stelle.

Contursi ha ottenuto il 25%, guadagnando così il diritto al secondo turno. Tuttavia l'apparentamento delle liste sconfitte potrebbe giocare completamente a favore della Baccolini, rendendo quindi abbastanza probabile e agevole la vittoria.

Alle urne il 61,19% degli aventi diritto, dato in calo: l'affluenza nel 2019 era il 68,26%.