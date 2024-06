Elezioni 2024, Corrado Ferroni ottiene il quarto mandato a Pievepelago

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

E' una conferma quella a Pievepelago: Corrado Ferroni è ancora sindaco. E' stata una sfida animata alle Amministrative 2024 nel piccolo comune montano, dove hanno corso alla carica di sindaco ben tre candidati. Per Corrado Ferroni si tratta della quarta candidatura, dopo i tre già trascorsi in Municipio. Ferroni guida la lista "Uniti per il futuro” che ha ottenuto 7 seggi.

Ferroni ha vinto con il 37,21% dei voti. Alle urne il 52,51% degli aventi diritto. In calo l'affluenza: nel 2019 era al 60,13%.

Non hanno spezzato questa continuità Stefania Tognarelli (La valle nel cuore) e l'ex sindaco Italo Nesti, che è tornato in campo con la lista "Cambiamo il Pelago”. Alle loro liste rispettivamente uno e due seggi.