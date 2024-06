Elezioni 2024, Lorenzo Checchi è il nuovo sindaco di Riolunato

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

E' Lorenzo Checchi il nuovo sindaco di Riolunato. Vicesindaco uscente, il carabiniere Lorenzo Checchi si è candidato con la lista "Rio Vivo". Checchi ha vinto con il 57,95% dei voti. Alle urne il 67,77% degli aventi diritto.

A contendergli la vittoria è stato un voto molto noto in paese, Livio Migliori, già sindaco per due mandati a cavallo tra gli anni '90 e il 2000. Migliori si candida con la civica "Uniti per Riolunato”.

La lista di Checchi ha ottenuto 7 seggi, 3 quelli ottenuti dalla lista dello sfidante.