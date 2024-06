Sorpresa a Sassuolo, il centrodestra di Menani si arrende: Mesini sindaco

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

E' Sassuolo la vera sorpresa della tornata elettorale delle Amministrative 2024 in provincia di Modena. Il giovane Matteo Mesini è il nuovo sindaco della capitale della ceramica: l'esponente del centrosinistra ha strappato la vittoria al primo turno, con una percentuale di pochissimo superiore a quella necessaria per una vittoria al primo turno. Solo per alcuni decimali: 0,5% per la precisione. Un risultato forse insperato per il 32enne dem, che ora è chiamato ad una grande responsabilità, garantendo l'alternanza a Sassuolo, dove i due schieramenti si sono "dati il cambio" di elezione in elezione negli ultimi vent'anni.

Sconfitta cocente quindi per il centrodestra e per Gian Francesco Menani, la cui ricandidatura non era stata scontata e evidentemente non pienamente condivisa. La coalizione di Menani si è fermata al 41%.

Più fattori hanno contribuito a questo risultato, ma fra tutti hanno pesato sicuramente l'aumento di consenso del Partito Democratico, l'ottimo risultato delle due liste civiche a sostegno di Mesini (che da sole hanno ottenuto il 13%), così come il nettissimo calo di consensi della Lega, partito dello stesso Menani.

A completare il quadro dei candidati Francesco Macchioni, che con il 5,5% conferma il risultato del 2019. Il civico Gugliucci si ferma al 2,5%.

Msini potrà contare su una maggioranza di 15 consiglieri comunali, mentre oltre a Menani il centrodestra ne guadagna 7 (4 Fratelli d'Italia, 2 lega e uno Forza Italia). Confermato anche Macchioni fra gli eletti.